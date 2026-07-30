طی چهار ماه نخست سال بیش از ۳۰۰ هزار واحد در استان تهران مجهز به کاهنده مصرف آب شد+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گفت: استفاده از ادوات کاهنده مصرف آب به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف، با جدیت در استان تهران در حال اجراست و با توجه به اثربخشی مطلوب این تجهیزات، برنامهریزی گستردهای برای توسعه استفاده از آنها انجام شده است.
او افزود: سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار واحد ادوات کاهنده مصرف آب در استان تهران نصب شد و امسال نیز تا پایان چهار ماه نخست سال، بیش از ۳۰۰ هزار واحد از این تجهیزات نصب شده است که این میزان، از عملکرد سال گذشته نیز فراتر رفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به حمایت دستگاههای نظارتی و استاندار تهران از اجرای این طرح، اظهار کرد: بر اساس هدفگذاری انجامشده، تمامی دستگاههای اجرایی و دولتی، مساجد، مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز عمومی در زمره جامعه هدف این طرح قرار دارند و فرآیند نصب ادوات کاهنده در این مراکز در حال انجام است.
جزقاسمی ادامه داد: در قالب اجرای طرح محلهمحور، با محوریت هر مسجد در محلات، نصب ادوات کاهنده آغاز شده و تعدادی از مساجد به صورت پایلوت به این تجهیزات مجهز شدهاند. همچنین با اجرای برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی، تلاش میشود این طرح به سایر نقاط محلات نیز گسترش یابد.
او خاطرنشان کرد: به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که نسبت به نصب ادوات کاهنده اقدام کنند و این روند در حال اجراست. همچنین بر اساس تفاهم انجامشده با سازمان صدا و سیما، نصب این تجهیزات در ساختمانهای این سازمان نیز در دستور کار قرار گرفته است.