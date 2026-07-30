باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الهداد روز پنجشنبه در مانور طرح «مهتاب» که در شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری برگزار شد با تاکید بر استمرار اجرای طرح مهتاب و برخورد با مصادیق مصرف غیرمجاز برق، اظهار کرد: شناسایی و حذف انشعابهای غیرمجاز، جلوگیری از سوءاستفاده از برق یارانهای و اصلاح کاربریهای غیرمرتبط، از مهمترین محورهای مدیریت هوشمند مصرف برق و کاهش تلفات شبکه است و این اقدامات با همکاری دستگاههای ذیربط با جدیت ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: همه تلاش صنعت برق بر این است که حتی در شرایط جنگی، برق مورد نیاز زیرساختهای اساسی کشور تامین شود.
وی با اشاره به سوءاستفاده از برق یارانهای در بخش کشاورزی، اظهار داشت: برق کشاورزی باید در خدمت تولید و تامین امنیت غذایی باشد، اما در برخی مناطق از برق چاههای کشاورزی برای تامین برق ویلاها، تالارها و واحدهای تجاری استفاده میشود که مصداق سوداگری انرژی است و با آن برخورد میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری هدف از برگزاری مانور طرح مهتاب را کاهش تلفات فنی شبکه برق عنوان کرد.
مجید فرهزاد افزود: از ابتدای اجرای طرح مهتاب در استان چهارمحال وبختیاری تاکنون ۸۷۸ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمعآوری و ۵۲۷ دستگاه ماینر از ۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز کشف و ضبط شده است.
وی اظهار داشت: برآورد انرژی احصا شده از محل این ۲ اقدام حدود ۱۶ میلیون کیلووات ساعت است.
فرهزاد همچنین از پایش مصرف برق یکهزار و ۴۷ واحد تجاری و فروشگاه بینراهی و ۲۷۰ اداره در راستای مقابله با مصادیق بدمصرفی برق خبر داد.
منبع : ایرنا