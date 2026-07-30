باشگاه خبرنگاران جوان امروز در مجموع ۹ پرواز از پنج ایستگاه پروازی کشور به مقصد نجف اشرف انجام میشود که دو پرواز آن از استان سمنان انجام خواهد شد. پرواز شماره ۵۳۲۵ از فرودگاه سمنان ساعت ۱۷:۳۰ و پرواز شماره ۳۵۱۹ از فرودگاه شاهرود ساعت ۰۱:۳۰بامداد روز جمعه انجام میشود.
همچنین بر اساس برنامهریزی انجامشده، فرودگاه سمنان یک پرواز مستقیم دیگر نیز در روز ۱۳ مردادماه به مقصد نجف اشرف خواهد داشت.
انجام پروازهای اربعین از دو فرودگاه استان سمنان در یک روز، در چارچوب برنامهریزی عملیاتی "هما" برای توسعه مبادی اعزام زائران و تسهیل دسترسی مسافران استانهای مختلف کشور به پروازهای مستقیم نجف اشرف انجام شده است.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" در عملیات اربعین ۱۴۰۵، برنامهریزی پرواز به نجف اشرف را از ۱۷ ایستگاه پروازی در سراسر کشور انجام داده است که این پروازها بر اساس برنامه زمانبندیشده در حال اجراست.
منبع:روابط عمومی "هما