آذری گفت: تا ۱۶ مرداد ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین در فرودگاه مهرآباد برنامه‌ریزی شده و احتمال افزایش این تعداد تا پایان عملیات اربعین نیز پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، از انجام ۴۵ پرواز ویژه اربعین تا هفتم مردادماه خبر داد و گفت: با وجود افزایش حجم پرواز‌های ویژه اربعین، تمامی عملیات پروازی روزانه فرودگاه مهرآباد بدون هیچ‌گونه اختلال در حال انجام است.

آذری گفت: از آغاز عملیات پرواز‌های اربعین در ۳۱ تیرماه تا پایان روز ۷ مردادماه، در مجموع ۴۵ پرواز ورودی و خروجی در مسیر مهرآباد–نجف انجام شده که شامل ۲۵ پرواز خروجی از مهرآباد به نجف و ۲۰ پرواز ورودی از نجف به مهرآباد بوده است.

وی افزود: در این مدت، حدود ۶ هزار و ۸۵۰ زائر اربعین حسینی (ع) از طریق فرودگاه بین‌المللی مهرآباد جابه‌جا شده‌اند و عملیات اعزام و پذیرش زائران با هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیاتی و امنیتی فرودگاه در حال انجام است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای عملیات اربعین گفت: بر اساس برنامه فعلی، تا ۱۶ مردادماه ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین در فرودگاه مهرآباد برنامه‌ریزی شده که شامل ۷۳ پرواز خروجی از مهرآباد به نجف و ۶۸ پرواز ورودی از نجف به مهرآباد خواهد بود؛ ضمن آنکه احتمال افزایش این تعداد تا پایان عملیات اربعین نیز پیش‌بینی می‌شود.

آذری تأکید کرد: با توجه به استقبال زائران و آمادگی کامل فرودگاه مهرآباد و شرکت‌های هواپیمایی، امکان افزایش تعداد پرواز‌های ویژه اربعین تا پایان عملیات، در صورت اعلام و دریافت مجوز‌های لازم، وجود دارد و فرودگاه مهرآباد آمادگی کامل برای ارائه خدمات ایمن، روان و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارد.

برچسب ها: پرواز اربعین ، فرودگاه مهرآباد
خبرهای مرتبط
۵۲ درصد ظرفیت پروازهای رفت اربعین به فروش رسید/ امکان خرید بلیت همچنان فراهم است
پیش‌بینی ۲۵۰۰ پرواز اربعین تا پایان ماه صفر در فرودگاه امام (ره)
جابه‌جایی ۲۶هزار و ۸۳۶ زائر اربعین از طریق بخش هوایی / آمادگی ۲۶ فرودگاه کشور برای پرواز‌های اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
آخرین اخبار
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و منتهی به مرزها
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
اختصاص ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت در دستور کار قرار دارد
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
خروج بیش از ۲.۲ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور/ مهران همچنان پرترددترین مرز
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
تورم گروه کالایی ۲.۵ درصد کمتر از تورم است
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
صادرات تلیسه آزاد شد/ کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم
اقدام فوری بانک مرکزی در تخصیص منابع موردنیاز پرداخت وام اشتغال
آغاز سفرهای دریایی اربعین از خرمشهر به بصره/ بلیت فقط در ترمینال بندر خرمشهر عرضه می‌شود
ضرورت بازنگری در سقف مبلغ وام‌های اشتغال متناسب با واقعیت‌های تورمی
امکان افزایش پرواز‌ها از مرز ۱۴۱ نشست‌وبرخاست تا پایان عملیات اربعین
طی چهار ماه نخست سال بیش از ۳۰۰ هزار واحد در استان تهران مجهز به کاهنده مصرف آب شد+ فیلم
ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع
تداوم خدمت‌رسانی آبفای استان تهران به زائران اربعین
نقش شرکت‌های تراستی در فروش نفت چیست؟
هیچ کالای اساسی خارج از ضوابط تنظیم بازار عرضه نمی‌شود
جابه‌جایی ۲۶هزار و ۸۳۶ زائر اربعین از طریق بخش هوایی / آمادگی ۲۶ فرودگاه کشور برای پرواز‌های اربعین
در بازار لبنیات چه می‌گذرد؟
راه‌اندازی نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در مشکین‌شهر؛ گامی نو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
قطع برق صالح آباد به دلیل حادثه فنی
واحدهای مسکونی مناطق آزاد تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار گرفت
بورس در فاز ارزیابی؛ بازار سرمایه چشم‌انتظار محرک‌های جدید