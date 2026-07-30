مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت عشایر خوزستان مصوب و ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - نوروز جمالپور مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: سند همکاری مالی طرحهای عمرانی عشایر خوزستان با اختصاص بودجهای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان میان استانداری و سازمان امور عشایر کشور به امضا رسید.
او افزود که این مبلغ برای ارتقای سطح کیفی زندگی کوچنشینان و اجرای طرحهای اولویتدار در نظر گرفته شده است.
جمالپور اضافه کرد: این طرحها شامل بهسازی مسیرهای مواصلاتی، تأمین آب شرب و بهداشتی، نصب صفحات خورشیدی برای تأمین انرژی پایدار و سایر خدمات زیربنایی در مناطق عشایری استان خواهد بود که نقش مهمی در کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت ایفا میکند.
او همچنین اجرای این طرحها را گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساختهای مناطق عشایری و ارتقای سطح خدمات رسانی به جامعه عشایری استان خواهد بود.