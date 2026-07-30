ماموران پلیس خوزستان موفق به کشف ماینر و دستگیری سارقان و عاملان تیراندازی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هدایت شهبازی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت غیرمجاز یک فرد سودجو در یک واحد مسکونی در یکی از روستا‌های شهرستان مطلع شدند و موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، ۳دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به ارزش ۵میلیارد ریالی این تجهیزات بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری سارق موتورسیکلت در باوی

سرهنگ حسن شیخی سعید فرمانده انتظامی باوی گفت: در پی رصد اطلاعاتی و دریافت اخبار موثق مبنی بر اینکه فردی اقدام به نگهداری اموال سرقتی در منزل خود می‌کند، بررسی موضوع و دستگیری متهم در دستور کار ماموران کلانتری ۳۲ شیبان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی قضائی، دستور بازرسی از منزل موصوف را اخذ و به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: ماموران پلیس موفق به دستگیری متهم و کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی به انضمام کلی وسایل موتورسیکلت اوراق شده و کشف ۱۶ گرم مواد مخدر از نوع حشیش شدند.

سرهنگ شیخی سعید گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

عامل تیراندازی در رامهرمز دستگیر شد

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمزدر تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در پی وقوع نزاع ۲ نفره منجر به تیراندازی هوایی و متواری شدن شخص تیرانداز از محل، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس کلانتری 12 قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند که پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر و یک قبضه کلت کمری همراه با ۲تیغه خشاب و ۴ فشنگ جنگی مربوطه نیز کشف کردند.

سرهنگ شهبازی عنوان کرد: با اشاره به اعتراف متهم به بزع ارتکابی در تحقیقات پلیس، نگیزه اصلی این اقدام را اختلافات شخصی عنوان کرد که پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

دستگیری سارق حرفه‌ای کابل و سیم‌های برق در هویزه

،سرهنگ مالک حزبائی در فرمانده انتظامی شهرستان هویزه گفت: در پی اعلام وقوع سرقت سیم برق و کابل از یک شرکت‌ دولتی، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند هویت یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کنند.

سرهنگ حزبائی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس در مواجهه با ادله و مستندات موجود، لب به اعتراف گشود و به ۲ فقره سرقت کابل وسیم برق در سطح شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان