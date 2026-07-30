باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد که ماه گذشته امضا شد، «نهایت تلاش» خود را انجام میدهد.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین «طرفها» برای عادیسازی اوضاع، به ویژه وضعیت تنگه هرمز، در جریان است.
وی گفت که اسلامآباد به حمایت از گفتوگو و دیپلماسی ادامه خواهد داد و تأکید کرد که این «تنها مسیر عملی پیش رو» باقی مانده است.
اندرابی گفت: «ما از تمام تلاشهایی که با هدف تداوم توقف خصومتها و ازسرگیری گفتوگو بین ایران و آمریکا انجام میشود، استقبال میکنیم.»
وی افزود که پاکستان برای بازگرداندن دو طرف به تفاهمنامه اسلامآباد «نهایت تلاش» خود را انجام میدهد «تا بتوان تمام موانع را در پرتو روحیه توافق و بیانیه مشترک پاکستان و قطر در تاریخ ۲۲ ژوئن برطرف کرد.»
اندرابی ادامه داد: «پاکستان با نگرانی خاطرنشان میکند که وضعیت امنیتی در خاورمیانه علیرغم آرامش نسبی چند روز اخیر که امیدها را زنده کرده بود، همچنان شکننده باقی مانده است.»
اندرابی از واشنگتن و تهران خواست تا «حداکثر خویشتنداری را اعمال کرده و به طور کامل به تعهد خود برای ازسرگیری مذاکرات در سطح فنی» مطابق با تفاهمنامه اسلامآباد و بیانیه مشترک پاکستان و قطر پایبند باشند.
آمریکا و ایران در ماه آوریل بر سر آتشبس توافق کردند و متعاقباً تفاهمنامه اسلامآباد را در سوئیس امضا کردند، با این حال، خصومتهای اخیر، آینده این توافق را با تردید مواجه کرده است.
منبع: آناتولی