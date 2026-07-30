پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که با «نهایت تلاش» درصدد آن است تا آمریکا و ایران را بار دیگر پای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بنشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پاکستان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که ماه گذشته امضا شد، «نهایت تلاش» خود را انجام می‌دهد.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین «طرف‌ها» برای عادی‌سازی اوضاع، به ویژه وضعیت تنگه هرمز، در جریان است.

وی گفت که اسلام‌آباد به حمایت از گفت‌و‌گو و دیپلماسی ادامه خواهد داد و تأکید کرد که این «تنها مسیر عملی پیش رو» باقی مانده است.

اندرابی گفت: «ما از تمام تلاش‌هایی که با هدف تداوم توقف خصومت‌ها و ازسرگیری گفت‌و‌گو بین ایران و آمریکا انجام می‌شود، استقبال می‌کنیم.»

وی افزود که پاکستان برای بازگرداندن دو طرف به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد «نهایت تلاش» خود را انجام می‌دهد «تا بتوان تمام موانع را در پرتو روحیه توافق و بیانیه مشترک پاکستان و قطر در تاریخ ۲۲ ژوئن برطرف کرد.»

اندرابی ادامه داد: «پاکستان با نگرانی خاطرنشان می‌کند که وضعیت امنیتی در خاورمیانه علیرغم آرامش نسبی چند روز اخیر که امید‌ها را زنده کرده بود، همچنان شکننده باقی مانده است.»

اندرابی از واشنگتن و تهران خواست تا «حداکثر خویشتن‌داری را اعمال کرده و به طور کامل به تعهد خود برای ازسرگیری مذاکرات در سطح فنی» مطابق با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و بیانیه مشترک پاکستان و قطر پایبند باشند.

آمریکا و ایران در ماه آوریل بر سر آتش‌بس توافق کردند و متعاقباً تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را در سوئیس امضا کردند، با این حال، خصومت‌های اخیر، آینده این توافق را با تردید مواجه کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت اسلام آباد ، یادداشت تفاهم ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دو سوم آمریکایی‌ها جنگ علیه ایران را بی‌فایده می‌دانند و با حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی، عراق و اردن ثابت کردیم که با کسی شوخی نداریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
این جنگ وجودی علیه ایران با قویترین ارتش جنایتکار دنیاست و بازیهای سیاسی و تهدیدات زیرساختها جهت امیدوارم نگاه داشتن ما و جلوگیری از پاسخهای قاطع و بازدارنده است ،.ضربات ما بینظر اما بازدارنده نیست ..نابودی نیروگاه‌های برق اسراییل و شیوخ خلیج فارس میتواند جنگ را بنفع ایران تمام کند،
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
لعنت به نوکران امریکا در منطقه
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۶:۱۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاكستان كارش درسته ، ولي ابزار كار نداره ، ابزار كارش فقط پيچ و مهره امريكايي باز ميكنه،هر وقت نفت ميره بالا به دستور امريكا ميگه در حال مذاكره هستيم تا قيمت نفت رو بيارن پايين ،هي ميگه برنج خيسوندم تشريف بيارين مذاكره كنيم يه نهاري هم ميخوريم ، بمب اتم رو بسازيد تا ابد راحت زندگي كنيم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که پاکستان جنایتکار به طور مستقیم، علنی و آشکار از جنایت های عربستان سعودی و کویت حمایت می کند چرا؟
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان به همراه ائتلاف متجاوز رژییم کودک کش سعودی 8 سال به یمن تجاوز و حمله کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان به همراه ائتلاف متجاوز رژییم کودک کش سعودی 8 سال به یمن تجاوز و حمله کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان غلط کرده .
هنوز نفهمیده که ترامپ برای امضای خودش هم ارزش قائل نیست و اصلا همه اینها یک نمایش در کاخ ورسای فرانسه بود ؟؟؟؟؟ .
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ حرف خودش هم احترام و ارزش قایل نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دولت پاکستان هم متأسفانه مانند دولت ایران هنوز هم و باز هم از جنایت های آمریکایی ها جنایتکار درس عبرت نگرفته است و درس عبرت نمی گیرد.
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اگرپاکستان واقعا کارش خیر خواهانه است نه جانب دارانه قطعا نسبت به بد عهدی آمریکا باید پی ببرد و اسراری بر مذاکره نکند.
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پول میگیره
دلاله
Iran (Islamic Republic of)
سبحان
۱۵:۰۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان در امور داخلی ایران دخالت نکند پاکستان مستعمره آمریکا و دموکراسی ندارد و ارتش همه کاره است و فرمانده ارتش پاکستان جیره خوار آمریکا است
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ایرانی ها خواستار نابودی همه پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی شدند
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان یک کشور کاملا وابسته به غرب و مستعمره هست که اصلاح طلبهای خود فروخته و غرب پرست ایرانی را برای محقق شدن اهداف آمریکا تشویق و همراهی میکند تا با مذاکره برای هزارمین بار این تهی مغزها را فریب دهد.
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی

پاکستان اگه بلده جنگ را خاتمه بده اول بره مشکل خودشو با افغانستان حل و فصل کنه بعد حالا بیاد جلو برای آمریکا و ایران میانجی بشه
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اخه پاکستان خودش کشور در حال توسعه حتی کمی غیر پیشرفته حساب میشود حالا احساس بزرگی میکنه با افغانستان در یک تراز قرار دارند
باید کشورهای در ردیف چین ویا روسیه و یا اروپایی مقل سویس و یا اتریش میانجی باشند تا به جای بتوانند این ماجرا را به پیش ببرند
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان و روسیه و سوریه و سویس نداره! امریکا هر عهدی ببنده قطعا زیر پا له میکنه و از روش رد میشه با دروغگو نمیشه عهد و پیمان و تفاهم داشت هیچ وقتتتتتت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اروپا هم قابل اعتماد نیستند.
سازمان ملل ...
گر چه اعتباری به ملل هم نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کشورهای ضعیف مانند عمان و پاکستان زور سیاسی ندارند و میانجیگری امثالهم وقت تلف کردن است
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
غلط کرده . یعنی پاکستان تشخیص نداده که چه کسی بندهای تفاهم نامه را نقض کرده؟ چرا تشخیص داده ولی جرأت ندارد به آمریکا بگه تو مقصری.
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