وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز جنین گاو به آفریقا صادر می‌کنیم، در حالیکه چند سال قبل گاو را با هواپیما وارد کشور می‌کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی گفت: با وجود شرایط سخت و پشت سر گذراندن ۲ جنگو محاصره دریایی، اما به لطف خدا و زحمات تولیدکنندگان حتی برای یک ساعت کمبودی در عرضه کالا نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی طی دو جنگ تحمیلی احساس نشد، افزود: سال گذشته در کنار خشکسالی بی‌سابقه، دو جنگ تحمیل شده و یک اصلاح اقتصادی تجربه شد. این مسائل همراه با اتفاقاتی چون اسنپ بک و.. بود و هر کدام به تنهایی امنیت غذایی یک کشور را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد و تهدید می‌کند؛ هدفی که دشمن به دنبال آن است.

نوری قزلجه ادامه داد: امروز حجم تولیدات در صنعت دام و طیور باعث افتخار است و ایران از واردات لبنیات به صادرکننده این فرآورده‌ها تبدیل شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دنبال باز کردن مسیرهای صادراتی جدید در این حوزه هستیم، افزود: دو سال قبل تشکل‌ها و بخش خصوصی پیشنهادهایی داشتند و این درخواست عدم توزیع عادلانه نهاده‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، عدم مجوز صادرات بود که امروز می‌توان ادعا کرد بیشتر این پیشنهادها محقق شده است.

به گفته وی، در حال حاضر خود تولیدکننده می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند و این واردات شفاف در حال انجام است.

نوری قزلجه با اشاره به آزاد شدن صادرات  تلیسه و گوشت مرغ بیان کرد: امروز جنین گاو به آفریقا صادر می‌کنیم، در حالیکه چند سال قبل گاو را با هواپیما وارد کشور می‌کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر دخیل بودن نظرات ذینفعان در سیاست‌گذاری‌های دولت چهاردهم بیان کرد: طی ۴ تا ۵ ماه اخیر بدون استثنا حتی در زمان جنگ جلسات با تشکل ها برگزار شده است.

نوری قزلجه با تاکید بر صرفه‌جویی انرژی گفت: در جلسه‌ای که به تازگی با رئیس‌جمهور داشتیم وی بر نقش کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم اشاره کردند اما ما در کنار تعهد در تامین کالاهای اساسی، وظیفه ملی حکم می‌کند که به سهم خود در جبران ناترازی صرفه‌جویی داشته باشیم.

۴ میلیارد یورو از طلب واردکنندگان نهاده های دامی باقی مانده است

در ادامه وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده دامی گفت: دولت چهاردهم مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفت، بدهی معوق واردکنندگان حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با انضباط مالی در ۲ سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار از این بدهی‌ها از محل مدیریت خریدهای خارجی پرداخت شد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیارد دلار یعنی معادل حدود ۴ میلیارد یورو از مطالبات واردکنندگان باقی مانده است.

نوری قزلجه ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید رئیس‌جمهور، در زمان اصلاح نرخ ارز، در ماده چهار آیین‌نامه دولت تعیین شد که این بدهی‌ها و مطالبات تعیین تکلیف شوند، در همین راستا کمیته‌ای تشکیل شد که پس از بررسی مجدد، به همان ارقام قبلی رسید و این اعداد از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، حدود دو هفته پیش رئیس‌جمهور جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار کرد که در آن، نحوه پرداخت تدریجی مطالبات و تأمین منابع مالی آن تعیین تکلیف شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مرجع اصلی پرداخت این مطالبات، با هماهنگی بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد تا واردکنندگان به مطالبات خود دست یابند چراکه پرداخت این مطالبات در تامین کالا و تنظیم تجارت بخش کشاورزی مؤثر است، زیرا در صورت در اختیار نداشتن این منابع، فعالیت تجاری و بازرگانی واردکنندگان با مشکل مواجه می‌شود. امیدواریم این پرداخت‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود تا فعالان این بخش بتوانند دوباره وارد چرخه تجارت شوند.

برچسب ها: بخش کشاورزی ، زنجیره تولیدگوشت
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