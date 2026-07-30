باشگاه خبرنگاران جوان - محققان گزارش دادند نوجوانانی که صبحانه میخوردند، همچنان به اندازه کسانی که وعده غذایی صبح را حذف میکردند، کالری روزانه مصرف میکردند، اما احتمال کمتری داشت که غذاهای پرقند یا پرچرب انتخاب کنند.
«اِما براون»، محقق ارشد و دانشجوی دکترا در دانشگاه تگزاس، در یک نشست خبری گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که اضافه کردن صبحانه، به ویژه صبحانهای غنی از پروتئین، میتواند راهی مؤثر برای بهبود دریافت مواد مغذی و کیفیت رژیم غذایی در میان نوجوانان باشد.»
برای مطالعه جدید، محققان ۱۲۸ نوجوان ۱۴ تا ۲۱ ساله را که گزارش داده بودند حداقل شش بار در هفته صبحانه نمیخورند، استخدام کردند.
شرکتکنندگان به طور تصادفی به یکی از سه گروه تقسیم شدند. یک گروه به مدت شش ماه هر روز صبحانه متعادل میخوردند، گروه دوم صبحانهای با پروتئین بالا میخوردند و گروه سوم طبق معمول به حذف صبحانه ادامه دادند.
تیم تحقیق برای گروههایی که صبحانه میخوردند، وعدههای غذایی شامل غذاهای رایج صبحانه مانند همبرگر تخممرغ و اسموتی تهیه کرد. وعدههای غذایی متعادل صبحانه حاوی حدود ۱۵ گرم پروتئین و وعدههای غذایی پرپروتئین حدود ۳۰ گرم بود.
براون گفت: «اگرچه اکثر افراد فکر میکنند صبحانه مهمترین وعده غذایی روز است، اما شواهد زیادی برای تأیید این ایده وجود ندارد. ما میخواستیم ببینیم که آیا مصرف صبحانه با پروتئین بالا، مصرف مواد مغذی را افزایش میدهد و باعث تغذیه سالمتر در طول روز میشود یا خیر.»
همچنین از جوانان به طور منظم خواسته شد تا آنچه را که در ۲۴ ساعت گذشته خوردهاند، گزارش دهند.
نتایج نشان داد افرادی که صبحانه میخوردند، در مقایسه با افرادی که صبحانه نمیخوردند، دسر، شیرینی و شکلات کمتری مصرف کردند. به ویژه، گروه پروتئین بالا، قند افزودنی کمتری نسبت به دو گروه دیگر مصرف کردند.
محققان گفتند که هر دو گروه صبحانه همچنین سطوح بالاتری از مواد مغذی مهم مانند فیبر، آهن، روی و کولین را دریافت کردند.
محققان در مرحله بعدی قصد دارند بررسی کنند که آیا مصرف پروتئین بیشتر در وعده صبحانه میتواند افکار و هوسهای غذایی افراد را در طول روز تغییر دهد یا خیر.
منبع : مهر