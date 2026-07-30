باشگاه خبرنگاران جوان- پوستر هفتمین جشنواره فرهنگی ـ رسانهای «رسام» همزمان با سالروز عملیات مرصاد و با حضور رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد.
هفتمین دوره این جشنواره در سال ۱۴۰۵ با توجه به تحولات جدید ملی و سیاسی، بهروزرسانی شده و چهار موضوع جدید به محورهای آن افزوده شده است.
«جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، «تشییع قائد شهید» و «بعثت مردم» از مهمترین موضوعات جدید این دوره از جشنواره به شمار میروند که آثار هنرمندان و فعالان رسانهای در این حوزهها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
هفتمین جشنواره فرهنگی ـ رسانهای «رسام» در بخشهای فیلم، موسیقی و سرود، و هنرهای تجسمی برگزار میشود و زمان برگزاری آن شهریورماه سال جاری اعلام شده است.
گفتنی است تاکنون شش دوره از جشنواره «رسام» برگزار شده و آخرین دوره آن خردادماه سال ۱۴۰۴ به میزبانی شهر سیرجان برگزار شده بود.