باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه امنیت زائران اربعین حسینی (ع) اولویت پلیس است،از زائران خواست تا در صورت شرکت در مراسم اربعین امسال با رعایت کامل نکات ایمنی و همکاری با نیرو‌های انتظامی، سفری امن و آرام را تجربه کنند.

سردار «محمد رضا میرحیدری» با بیان اینکه برنامه‌ریزی سفر باید منطبق با اطلاعیه‌های رسمی ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) باشد، اظهار داشت: از همه زائران درخواست می‌شود قبل از عزیمت، اطلاعات لازم را از منابع رسمی دریافت کرده و از مراجعه بدون برنامه‌ریزی به مرز‌ها خودداری کنند.

او با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، تصریح کرد: به زائران عزیز توصیه می‌کنیم از قرار دادن اشیای قیمتی در داخل خودرو خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران انتظامی برای جانمایی مناسب خودرو‌ها داشته باشند.

سردار میرحیدری در ادامه به موضوعات امنیتی اشاره کرد و گفت: زائران در صورت مشاهده هرگونه بسته یا وسیله مشکوک، بلافاصله با شماره ۱۱۰ یا نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس تماس حاصل نمایند.

فرمانده انتظامی استان قم همچنین بر لزوم مراقبت ویژه از کودکان و سالمندان تأکید کرد و افزود: ضروری است اطلاعات تماس بستگان به صورت دستبند یا سایر روش‌های شناسایی همراه کودکان و سالمندان باشد تا در صورت نیاز، امکان ارتباط سریع با خانواده فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: زائرانی که قصد پیاده‌روی به سمت عتبات عالیات دارند باید از تردد شبانه پرهیز کرده و پیش از غروب آفتاب محل مناسبی برای استراحت انتخاب کنند، استفاده از علائم هشداردهنده در مسیر‌های کم‌دید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

سردار میرحیدری در پایان با اشاره به اهمیت همکاری کامل زائران با مأموران مستقر در مسیر‌ها و توقف گاه‌ها تاکید کرد: تمام اقدامات با هدف حفظ امنیت و آرامش زائران انجام می‌شود، از شهروندان عزیز می‌خواهیم ضمن حفظ هوشیاری، در مواجهه با شرایط غیرعادی، از تجمع و نزدیک شدن به صحنه‌های حادثه خودداری کرده و موارد مشکوک را فوراً اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی پلیس استان قم