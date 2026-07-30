باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شکل یکسان آفرینش تمامی مخلوقات + فیلم

تمامی مخلوقات پروردگار به صورت پاک پا به جهان گذاشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم راد، مفسر قرآن کریم در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که همه ما پاک آفریده شدیم و حتی ابلیس هم از اول پاک آفریده شد.

مطالب مرتبط
شکل یکسان آفرینش تمامی مخلوقات + فیلم
young journalists club

ماجرای ۴ هزار فرشته که قرن‌هاست منتظر انتقام خون امام حسین (ع) هستند + فیلم

شکل یکسان آفرینش تمامی مخلوقات + فیلم
young journalists club

بررسی تفاوت مهم میان عاطفه و تعلق + فیلم

شکل یکسان آفرینش تمامی مخلوقات + فیلم
young journalists club

روایت احساسی نوه شهید تنگسیری از آرزوی پدربزرگش + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha