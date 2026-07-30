کارشناس ارشد اندیشکده کوئینسی، حملات اخیر آمریکا به ایران را فاقد هرگونه راهبرد منسجم خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تریتا پارسی، نایب‌رئیس اجرایی اندیشکده کوئینسی برای سیاست خارجی کاملا مسئولانه، می‌گوید حملات جدید آمریکا به ایران بیشتر به تلافی‌جویی شباهت دارد تا یک استراتژی منسجم، و نتوانسته است تهران را به میز مذاکره بازگرداند.

پارسی در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت: «هدف نهایی ترامپ از این حملات چیست؟ به نظر نمی‌رسد که ایران را به میز مذاکره بازگردانده باشد، حداقل نه تاکنون. فکر نمی‌کنم در حال حاضر هدف دیگری به جز تلافی‌جویی وجود داشته باشد. بنابراین، ازسرگیری این جنگ یک اشتباه آشکار بود.»

او افزود: «گزینه‌های نظامی ترامپ واقعاً بسیار بد هستند. این بخشی از دلیلی است که تعجب‌آور است که او جنگ را بدون توسعه گزینه‌های بهتر از سر گرفت. ما اکنون پس از ۱۳ روز کارزار بمباران می‌دانیم که واقعاً استراتژی چندانی در پشت آن وجود نداشت.»

پارسی مدعی شد که تشدید تنش توسط ایران نیز یک اقدام محاسبه‌شده برای بازدارندگی بوده است. او گفت: «ایرانیان به این نتیجه رسیده‌اند، خواه درست باشد یا غلط، که ترامپ هرگز در مورد دیپلماسی جدی نخواهد بود تا زمانی که کاملاً درک کند که هیچ گزینه نظامی ندارد. مسیر صلح مستقیم از طریق مذاکرات نیست. ابتدا باید یک انحراف در ذهن او ایجاد شود تا گزینه نظامی را حذف کند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، دولت ترامپ
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