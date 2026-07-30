باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پهلوانی،مدیر کل انتقال خون قم گفت:بیشترین فراوانی گروه خونی در میان اهداکنندگان و همچنین دریافت کنندگان خون در استان قم، گروه خونی O مثبت است. قم در گفتگو با خبرنگاران گفت:در شرایط کنونی ذخایر خون استان در وضعیت مطلوب و معادل ۷ روز مصرف قرار دارد و در صورت نیاز، از طریق شبکه سراسری انتقال خون، بخشی از این ذخایر برای کمک به استانهای معین از جمله تهران و دیگر استانهای نیازمند ارسال میشود.
وی عنوان کرد: میزان ذخایر خون در طول سال ثابت نیست، به گونهای که در برخی مقاطع مانند روزهای سرد سال معمولاً با کاهش ذخایر مواجه میشویم، اما در مناسبتهای مذهبی و ایامی همچون تاسوعا و عاشورای حسینی و لیالی قدر، استقبال مردم از اهدای خون افزایش قابل توجهی پیدا میکند.
گروه خونی O مثبت بیشترین فراوانی را دارد
پهلوانی بیان کرد: شایعترین گروه خونی در میان اهداکنندگان و همچنین مصرفکنندگان خون در استان قم، گروه خونی O مثبت است و پس از آن گروههای A مثبت، B مثبت و AB مثبت بیشترین فراوانی را دارند.
کبیری بیان کرد: حدود ۹۶ درصد اهداکنندگان خون در استان قم را آقایان و حدود ۴ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
شروط لازم برای اهدای خون
وی اظهار کرد: افراد ۱۸ سال به بالا امکان اهدای خون دارند و سقف سنی برای افرادی که نخستین بار به مراکز انتقال خون مراجعه میکنند ۶۰ سال است اما اهداکنندگانی که سابقه اهدای خون دارند تا ۶۵ سالگی نیز میتوانند با رعایت شرایط لازم نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
مدیر کل انتقال خون قم افزود: حداقل وزن مورد نیاز برای اهدای خون ۵۰ کیلوگرم است و داوطلبان باید هنگام مراجعه، کارت ملی یا یکی از مدارک شناسایی معتبر دارای عکس و کد ملی را به همراه داشته باشند.
پهلوانی بیان کرد: تمامی داوطلبان پیش از اهدای خون تحت مصاحبه، غربالگری و معاینه پزشکی قرار میگیرند که این فرآیند با دو هدف اساسی انجام میشود.
وی عنوان کرد: نخستین هدف، حفظ سلامت خود اهداکننده است تا اهدای خون هیچگونه آسیبی برای وی ایجاد نکند و دومین هدف نیز اطمینان از سلامت خون و فرآوردههای خونی است تا فرآوردهای ایمن و استاندارد در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.
مدیر کل انتقال خون قم.عنوان کرد: استان قم دارای ۲ مرکز فعال اهدای خون شامل مرکز انتقال خون واقع در خیابان ۱۵ خرداد و مرکز اهدای خون واقع در میدان روحالله است که همهروزه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۳ آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون هستند.
منبع:انتقال خون استان قم