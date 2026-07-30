معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، از آغاز سفر‌های دریایی ویژه اربعین در مسیر خرمشهر - بصره خبر داد و گفت: شناور مسافری این مسیر از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و امکانات رفاهی و خدماتی مناسبی برای زائران در بندر خرمشهر فراهم شده است.

 الله‌مراد عفیفی‌پور، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، از آغاز سفرهای دریایی ویژه اربعین در مسیر خرمشهر - بصره خبر داد و گفت: شناور مسافری این مسیر از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و امکانات رفاهی و خدماتی مناسبی برای زائران در بندر خرمشهر فراهم شده است.

عفیفی پور اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، با توجه به کوتاه و مناسب بودن مسیر دریایی بین بندر خرمشهر و بندر بصره، شناور مسافری ویژه‌ای برای جابه‌جایی زائران اربعین در این مسیر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این شناور با ظرفیت ۲۳۴ نفر از روز گذشته نخستین سفر رفت و برگشت خود را آغاز کرده و از امکانات مناسب، استانداردهای ایمنی بالا و تجهیزات مدرن برخوردار است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به زیرساخت‌های فراهم شده در بندر خرمشهر گفت: امکانات ترمینالی و رفاهی متناسب با نیاز زائران در بندر خرمشهر مهیا شده است تا زائرانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات و یا بازگشت از سفر زیارتی خود را دارند، بتوانند با آرامش و سهولت از این خدمات استفاده کنند.

وی درباره مدت زمان سفر دریایی خرمشهر به بصره اظهار کرد: با توجه به اینکه شناور در مسیر رودخانه اروند تردد می‌کند، زمان این سفر حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه تا یک ساعت و ۳۰ دقیقه است.

عفیفی‌پور با بیان اینکه تنها مسیر دریایی برای دسترسی به بندر بصره، مسیر خرمشهر - بصره است، گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی بندر بصره و دسترسی از طریق اروندرود، مسیر دریایی دیگری برای انتقال زائران به بصره وجود ندارد.

وی در خصوص نحوه تهیه بلیت سفر دریایی اربعین نیز تأکید کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی سودجویان، بلیت این سفر صرفاً به صورت حضوری و تنها در محل ترمینال بندر خرمشهر به فروش می‌رسد و زائران باید از خرید بلیت از سایر مراجع خودداری کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره نرخ بلیت نیز گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های راهبری شناور نسبت به سال گذشته، قیمت بلیت هر نفر برای سفر یک‌طرفه یک میلیون تومان تعیین شده است. این رقم در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار تومان بود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از مسیر دریایی برای سفر اربعین افزود: این سفر علاوه بر برخورداری از ایمنی بالا، مسیری زیبا و خاطره‌انگیز دارد و بار همراه زائران نیز به صورت رایگان توسط شناور حمل می‌شود که از مزیت‌های این شیوه سفر به شمار می‌رود.

عفیفی‌پور در پایان درباره مدارک مورد نیاز برای سفر دریایی اربعین گفت: مدارک مورد نیاز برای خروج از کشور از طریق مرز دریایی تفاوتی با مرزهای زمینی ندارد و زائران باید مدارک معتبر سفر و گذرنامه خود را همراه داشته باشند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، دریانوردی
خبرهای مرتبط
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
آخرین اخبار
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و منتهی به مرزها
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
اختصاص ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت در دستور کار قرار دارد
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
خروج بیش از ۲.۲ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور/ مهران همچنان پرترددترین مرز
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
تورم گروه کالایی ۲.۵ درصد کمتر از تورم است
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
صادرات تلیسه آزاد شد/ کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم
اقدام فوری بانک مرکزی در تخصیص منابع موردنیاز پرداخت وام اشتغال
آغاز سفرهای دریایی اربعین از خرمشهر به بصره/ بلیت فقط در ترمینال بندر خرمشهر عرضه می‌شود
ضرورت بازنگری در سقف مبلغ وام‌های اشتغال متناسب با واقعیت‌های تورمی
امکان افزایش پرواز‌ها از مرز ۱۴۱ نشست‌وبرخاست تا پایان عملیات اربعین
طی چهار ماه نخست سال بیش از ۳۰۰ هزار واحد در استان تهران مجهز به کاهنده مصرف آب شد+ فیلم
ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع
تداوم خدمت‌رسانی آبفای استان تهران به زائران اربعین
نقش شرکت‌های تراستی در فروش نفت چیست؟
هیچ کالای اساسی خارج از ضوابط تنظیم بازار عرضه نمی‌شود
جابه‌جایی ۲۶هزار و ۸۳۶ زائر اربعین از طریق بخش هوایی / آمادگی ۲۶ فرودگاه کشور برای پرواز‌های اربعین
در بازار لبنیات چه می‌گذرد؟
راه‌اندازی نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در مشکین‌شهر؛ گامی نو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
قطع برق صالح آباد به دلیل حادثه فنی
واحدهای مسکونی مناطق آزاد تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار گرفت
بورس در فاز ارزیابی؛ بازار سرمایه چشم‌انتظار محرک‌های جدید