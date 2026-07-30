باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با تأکید بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت، اعلام کرده است که کسانی که رفتارشان به شهادت مجاهدان الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی انجامیده، شایسته هیچ تسلیتی نیستند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی امروز (پنجشنبه) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به شهادت جمعی از نیروهای الحشد الشعبی و امنیتی واکنش نشان داده و تصریح کرده است که تسلیتی متوجه مسببان این حادثه نیست.
صدر در این پیام نوشته است که اقدامات گروههای مسلح و عدم انحصار سلاح در دست دولت، همچنان به شهادت ناحق مجاهدان میانجامد، در حالی که سران این گروهها در امنیت و آسایش به سر میبرند.
رهبر جریان صدر در پایان پیام خود، برای شهدا رحمت و برای خانوادههای آنان صبر و شکیبایی آرزو کرده و بار دیگر تأکید کرده است که هیچ عزا و تسلیتی متوجه کسانی نیست که رفتارشان باعث از دست رفتن این عزیزان شده است.
منبع: الجزیره