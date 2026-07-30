مقتدی صدر اقدامات غیرمسئولانه و خارج از چارچوب قانونِ گروه‌های مسلح عراق را عامل اصلی شهادت نیروهای الحشدالشعبی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با تأکید بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت، اعلام کرده است که کسانی که رفتارشان به شهادت مجاهدان الحشد الشعبی و نیرو‌های امنیتی انجامیده، شایسته هیچ تسلیتی نیستند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی امروز (پنج‌شنبه) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به شهادت جمعی از نیرو‌های الحشد الشعبی و امنیتی واکنش نشان داده و تصریح کرده است که تسلیتی متوجه مسببان این حادثه نیست.

صدر در این پیام نوشته است که اقدامات گروه‌های مسلح و عدم انحصار سلاح در دست دولت، همچنان به شهادت ناحق مجاهدان می‌انجامد، در حالی که سران این گروه‌ها در امنیت و آسایش به سر می‌برند. 

رهبر جریان صدر در پایان پیام خود، برای شهدا رحمت و برای خانواده‌های آنان صبر و شکیبایی آرزو کرده و بار دیگر تأکید کرده است که هیچ عزا و تسلیتی متوجه کسانی نیست که رفتارشان باعث از دست رفتن این عزیزان شده است. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: رهبر جریان صدر عراق ، مقتدی صدر ، الحشد الشعبی عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
نیروهای خارجی از سال 2003 تاکنون در خاک عراق چه غلطی می کنند؟
نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 2014 تاکنون در خاک عراق چه غلطی می کنند؟
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
حمله مشترک آمریکا و عربستان به عراق
ترامپ، گاو شیرده خود را وارد میدان کرد
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
نه اینکه تو تا الان چند بار شهید شدی!!!!
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تو الان خیلی واسشون ناراحتی پس چرا گاهی اوقات با آمریکا همدستی یا سازش می کنی الان ابو مهدی المهندس مگر فرمانده حشد نبود تو واسه انتقامش چکار کردی ؟
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
منظور؟؟
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
عجب....
لابد ایران مستحق تسلیت نیست. نمیدونم چه آتویی ازش دارن که اینطور سنگ آمریکا و عربستان رو به سینه میزنه.
یادش رفته همین حشدالشعبی که ایران انسجام داد جلوی داعش آمریکایی رو گرفت
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۷:۱۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
شیعه آمریکایی !!
۱
۱۱
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Singapore
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آقای روحانی محترم شما که در برابر ظالم کرنش داری نباید دررابطه با مسائل سیاسی و نظامی و ... اظهار نظر کنی شما تشریف ببرید درس دینی بدهید فقط و امام جماعت باشید همین اگر هم می خواهید در این مسائل وارد شوید لطفاً خود را خلع لباس کنید تا از طرف اسلام ومسلمینی که خون میدهند ورشادت میکنند تلاش میکنند برای آبادی وآزادی سیگنال ضعف ارسال نشود
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
سام
۱۷:۱۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
از ارتش عراق مگه آبی گرم میشه،این امنیت نصف و نیمه عراق فقط به خاطر گروه های مقاومته
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ی
۱۷:۰۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
چی میگی
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
خداوند یک مقدار بصیرت به ایشان عنایت فرماید .
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آخرش نفهمیدم منظورش چی و کی بود؟؟؟
اعتراض بود ، یا نصیحت یا هشدار .
انگار مثل رئیس جمهور لبنان فکر میکنه !!!
خداییش قصد فرافکنی ندارم ولی واقعا چی گفت؟؟؟
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
چرا یاد توابین میوفتم در مختار؟
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
عجب
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
یکی به در میزنه یکی به تخته !!!
۴
۴۲
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