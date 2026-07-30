وزیر ورزش و جوانان گفت: در بازی های آسیایی مدال‌آوران طلای مرد ۳ میلیارد تومان و بانوان طلایی ۴ میلیارد تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، در همایش تخصصی ورزش‌های هوایی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ایران برای توسعه این رشته گفت: ایران با برخورداری از کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مناطق مرتفع، بستر بسیار مناسبی برای گسترش ورزش‌های هوایی دارد، اما توسعه این رشته باید همراه با رعایت کامل استانداردهای ایمنی برای ورزشکاران و مردم باشد.

وی افزود: برای توسعه ورزش‌های هوایی، یک برنامه ۱۰ ساله تدوین شده تا این رشته با برنامه‌ریزی اصولی و زیرساخت مناسب، مسیر رشد خود را طی کند.

وزیر ورزش همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی از ورزش قهرمانی اظهار کرد: رشته‌های مدال‌آور در بازی‌های آسیایی همچنان مورد توجه ویژه هستند، اما تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که همه رشته‌های ورزشی، به‌ویژه رشته‌های پرمخاطب، از جایگاه مناسبی برخوردار شوند.

دنیامالی درباره پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، برای نخستین بار پاداش‌ها به صورت مشترک تعیین شده است. بر این اساس، مدال‌آوران طلای مرد ۳ میلیارد تومان و بانوان طلایی ۴ میلیارد تومان پاداش دریافت خواهند کرد تا انگیزه‌ای برای افتخارآفرینی بیشتر باشد.

وی در پایان از آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی خبر داد و گفت: روند آماده‌سازی چمن ورزشگاه آزادی در مراحل پایانی قرار دارد و پس از تکمیل، این مجموعه برای برگزاری مسابقات لیگ در اختیار سازمان لیگ قرار خواهد گرفت.

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برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزارت ورزش و جوانان،
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