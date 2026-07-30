باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، امروز (پنج‌شنبه) گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر دریافت محموله‌ای از موشک‌انداز‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب سبک ساخت چین توسط ایران را تکذیب کرد و این ادعا‌ها را دروغ و غیر واقعی دانست.

وی در نشست خبری هفتگی خود در پکن تأکید کرد که کشورش همواره موضع خود را در این زمینه روشن ساخته است.

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت که این گزارش‌ها کاملاً بی‌اساس هستند و چین همواره برای صلح و پایان دادن به درگیری‌ها تلاش می‌کند.

پاکستان نیز روز چهارشنبه این ادعا‌ها را که مبنی بر ترانزیت این محموله از خاک این کشور بود، «به‌شدت» رد کرد.

روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که تمامی این گمانه‌زنی‌ها بی‌اساس و دروغ است و چنین ادعا‌هایی قاطعانه رد می‌شود. پیش از این، رویترز به نقل از منابع ناشناس ادعا کرده بود که ایران قرار است نخستین محموله از سامانه‌های دفاع هوایی خود را طی چند هفته آینده دریافت کند و این محموله‌ها از اورومچی در غرب چین به سمت پاکستان و سپس ایران ارسال خواهند شد.

منبع: رویترز