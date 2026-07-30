سخنگوی وزارت خارجه چین با رد قاطع گزارش درباره ارسال تسلیحات ساخت چین به ایران، این ادعا‌ها را کاملاً بی‌اساس و غیرواقعی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، امروز (پنج‌شنبه) گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر دریافت محموله‌ای از موشک‌انداز‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب سبک ساخت چین توسط ایران را تکذیب کرد و این ادعا‌ها را دروغ و غیر واقعی دانست. 

وی در نشست خبری هفتگی خود در پکن تأکید کرد که کشورش همواره موضع خود را در این زمینه روشن ساخته است.

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت که این گزارش‌ها کاملاً بی‌اساس هستند و چین همواره برای صلح و پایان دادن به درگیری‌ها تلاش می‌کند.

پاکستان نیز روز چهارشنبه این ادعا‌ها را که مبنی بر ترانزیت این محموله از خاک این کشور بود، «به‌شدت» رد کرد.

روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که تمامی این گمانه‌زنی‌ها بی‌اساس و دروغ است و چنین ادعا‌هایی قاطعانه رد می‌شود. پیش از این، رویترز به نقل از منابع ناشناس ادعا کرده بود که ایران قرار است نخستین محموله از سامانه‌های دفاع هوایی خود را طی چند هفته آینده دریافت کند و این محموله‌ها از اورومچی در غرب چین به سمت پاکستان و سپس ایران ارسال خواهند شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزارت خارجه چین ، تسلیحات چین ، ایران و چین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
چین و روسیه باید ایران را مسلح کنن
البته تا همین حالا هم کمک زیادی کردن ممنونیم ولی باید بیشتر کمک کنند
آمریکا از ایران رد شه چین و روسیه رو محاصره میکنه و پدرشونو درمیاره
امنیت ایران = امنیت چین و روسیه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۵:۴۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کاش درست بود
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
خب درسته انتظار داری بیان بگن آره ما دادیم
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