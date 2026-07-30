شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور زائران اربعین در بارگاه ملکوتی امامزاده محمد (ع) در سامرا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان زائران بسیاری رهسپار کربلای معلی میشوند. بسیاری از زائران که از غرب، مهران وارد کشور عراق جهت راهپیمایی اربیعن سفر زیارتی میشوند، درهنگام رفت یا برگشت، به زیارت عتبات مقدس در سامرا به بارگاه مقدس امام زاده محمد (ع) فرزند امام هادی (ع) مشرف میشوند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارگاه مقدس امام زاده محمد (ع) در مسجد سامرا ارسال کرده که مشاهده میکنید.
منبع: سالار خطیر - عراق
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