با خروج وان پلاس از بازارهای آمریکای شمالی و اروپا، بسیاری از کاربران نگران امنیت گوشی های خود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -در میان کاهش تقاضا برای گوشیهای هوشمند جدید، برند اندرویدی چینی وانپلاس اعلام کرده که امسال از بازارهای آمریکای شمالی و اروپا عقبنشینی میکند. این به معنای عرضهی هیچ گوشی، تاشو، تبلت یا هدفون جدیدی در ایالات متحده و سایر مناطق نیست و این شرکت فعالیت خود را بر آسیا و هند متمرکز خواهد کرد، جایی که با سایر برندهای چینی از جمله شرکت خواهر خود، اوپو، رقابت میکند.
با این حرکت، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا گوشی وانپلاس شما هنوز برای استفاده امن است؟ به هر حال، بهروزرسانیهای نرمافزاری عنصر مهمی در دفاع در برابر تهدیدات دیجیتال هستند. خبر خوب این است که شرکت به وعدههای خود در زمینه بهروزرسانی نرمافزار عمل خواهد کرد و ادعاهای اتفاقی را از طریق گارانتی و بستههای OnePlus Care پوشش میدهد.
هر مدل پرچمداری از وانپلاس ۱۱ به بعد (به جز ۱۱ R) اندروید ۱۷ را دریافت میکند، اما اگر رابط کاربری OxygenOS را ترجیح میدهید، ممکن است در آینده این گزینه را نداشته باشید. در اطلاعیهی تعدیل کسبوکار خود، وانپلاس اعلام کرده که ColorOS ۱۷ (رابط کاربری دیدهشده در گوشیهای اوپو) را در اختیار کاربران قرار میدهد که نشان میدهد نسخهی ۱۶ پایان کار برای OxygenOS خواهد بود. کاربران میتوانند پس از انتشار نسخهی مناسب برای دستگاه خود، به ColorOS ۱۷ بهروزرسانی کنند و همچنین پس از در دسترس قرار گرفتن ابزار بازگشت، به OxygenOS ۱۶ بازگردند. برای اطلاعات بیشتر، وبسایت پشتیبانی شرکت را بررسی کرده و پیامهای دستگاه خود را دنبال کنید.
وانپلاس در طول سالها تضمینهای خود را افزایش داده، هرچند این اقدامات ثابت نبوده است. در سال ۲۰۲۳، گوشیهای پرچمدار چهار سال بهروزرسانی اندروید و پنج سال بهروزرسانی امنیتی دریافت کردند، در حالی که مدلهای پایینتر فقط دو سال بهروزرسانی سیستمعامل و سه سال بهروزرسانی امنیتی دریافت میکردند. سپس در سال ۲۰۲۵، شرکت تصمیم گرفت سیاست چهارسالهی اندروید را به سری ارزشمحور 'R' و گوشیهای اقتصادی نورد (Nord) خود تعمیم دهد. وانپلاس سپس پوشش امنیتی را به شش سال برای هر دستگاه افزایش داد.
همه دستگاههای اندرویدی که تحت این سیاستهای جدید در آمریکای شمالی عرضه شدهاند، همچنان واجد شرایط بهروزرسانی نرمافزار هستند. مدت زمان پشتیبانی به شرح زیر است:
توجه: هیچکدام از دستگاههای سری نورد (Nord) عرضهشده در آمریکای شمالی دیگر پشتیبانی نمیشوند.
حتی با وجود تعهدات وانپلاس برای حفظ کارایی گوشیها، نگرانیهایی دربارهی تأثیر چین بر فناوریهای مورد استفاده آمریکاییها وجود داشته است. برای مثال، تیکتاک مرکز طوفانی سیاسی بود که منجر به فروش واحد عملیاتی آمریکایی آن توسط شرکت مادر چینی به یک سرمایهگذاری مشترک آمریکایی شد.
وانپلاس نیز مورد بررسی قرار گرفته است: در ژوئن ۲۰۲۵، اعضای ارشد یک کمیتهی انتخابی کنگره که بر چین متمرکز بود، از وزارت بازرگانی خواستند تا این شرکت را به دلیل دربهای پشتی (backdoor) احتمالی حریم خصوصی کاربران بررسی کند. این موارد شامل یک پروتکل صفحهگرفتهشده سیستمی است که «فراتر از تلهمتری یا اشکالزدایی معمول دستگاه به نظر میرسد» و همچنین حفظ اتصالات رمزگذاریشده توسط گوشیها به سرورهای متعلق به شرکتهای وابسته به دولت مرکزی چین. هیچ پیشرفت دیگری در رابطه با این درخواستها علنی نشده، اما نظارت نظارتی بر شرکتهای چینی کاهش نیافته است.
یک نگرانی امنیتی مرتبطتر در اواخر سپتامبر سال گذشته (۲۰۲۵) مطرح شد، زمانی که شرکت امنیت سایبری Rapid۷ یک آسیبپذیری عمده را گزارش کرد. این تنظیمات به هر برنامهای اجازه میداد تا سرویس تلفن (Telephony) را در OxygenOS ربوده و محتوای پیامهای SMS و MMS و همچنین فرادادههای آنها را بدون اجازه یا حتی اطلاع کاربر بخواند. در حالی که وانپلاس در نهایت این باگ را تأیید و چند هفته پس از انتشار گزارش Rapid۷ آن را وصله کرد، مشخص شد که محققان از اول ماه مه سعی در تماس با بخش امنیتی شرکت داشتند، اما پاسخ بسیار کمی دریافت کردند. از میان دلایل نگرانی در مورد استفاده از گوشی وانپلاس، بهنظر میرسد کمتوجهی ظاهری شرکت به گزارشهای آسیبپذیری ارسالشده توسط کاربران، بزرگترین آنها باشد.