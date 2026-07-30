مصرف لیموعمانی خواص زیادی برای بدن دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف لیموعمانی هیچ ضرری برای بدن ندارد و حتی سبب طول عمر و سلامتی افراد می‌شود که برنامه طبیب آن را مورد بررسی قرار داده است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
غذا‌های ممنوعه در پیاده‌روی اربعین + فیلم
پیشگیری از مشکلات گوارشی در زمان پیاده‌روی اربعین + فیلم
ارتباط اختلالات گوارشی با ناباروری + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استرالیا از تلگرام به دلیل حذف نکردن محتوای تروریستی شکایت کرد
جریمه ۳۷ میلیون دلاری اپراتور مخابراتی کره‌جنوبی به دلیل نشت اطلاعات کاربران
گرمازدگی در پیاده روی اربعین را جدی بگیرید
هوش مصنوعی به کمک مدیریت آب، کشاورزی و حمل‌ونقل آمد
هوش مصنوعی، کلید بهینه‌سازی تولید و کاهش ضایعات در صنایع
آخرین اخبار
هوش مصنوعی، کلید بهینه‌سازی تولید و کاهش ضایعات در صنایع
هوش مصنوعی به کمک مدیریت آب، کشاورزی و حمل‌ونقل آمد
گرمازدگی در پیاده روی اربعین را جدی بگیرید
جریمه ۳۷ میلیون دلاری اپراتور مخابراتی کره‌جنوبی به دلیل نشت اطلاعات کاربران
استرالیا از تلگرام به دلیل حذف نکردن محتوای تروریستی شکایت کرد
تفاوت کبد چرب و هپاتیت چیست؟ + فیلم
کدام حرفه‌ها در برابر هوش مصنوعی مقاوم مانده‌اند؟
آیا گوشی وان پلاس هنوز امن است؟
نکاتی درباره خواص لیموعمانی + فیلم
ارتباط اختلالات گوارشی با ناباروری + فیلم
توصیه‌هایی برای پیاده‌روی اربعین؛ از کوله پشتی مناسب استفاده کنید