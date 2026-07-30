تلاوت زیبای قرآن کریم توسط داوران مسابقه محفل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0644\u0627\u0648\u062a \u0622\u06cc\u0627\u062a \u06f8 \u0648 \u06f9 \u0633\u0648\u0631\u0647 \u062a\u06a9\u0648\u06cc\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062d\u0627\u062c \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0648 \u062d\u0627\u0645\u062f \u0634\u0627\u06a9\u0631\u0646\u0698\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0645\u062d\u0641\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n