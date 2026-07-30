باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلاوت زیبای قرآن کریم توسط داوران مسابقه محفل + فیلم

داوران مسابقه تلویزیونی محفل آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تلاوت آیات ۸ و ۹ سوره تکویر توسط حاج احمد ابوالقاسمی و حامد شاکرنژاد در برنامه «محفل ستاره‌ها» از شبکه سوم سیما را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
تلاوت زیبای قرآن کریم توسط داوران مسابقه محفل + فیلم
young journalists club

حماسه خندق در «محفل» جان گرفت + فیلم

تلاوت زیبای قرآن کریم توسط داوران مسابقه محفل + فیلم
young journalists club

باز شدن پای کودکان میناب در مسابقه تلویزیونی + فیلم

تلاوت زیبای قرآن کریم توسط داوران مسابقه محفل + فیلم
young journalists club

نوای دلِ روشن در تاریکی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
برپایی نمایشگاه صنایع دستی در مرز مهران + فیلم
۶۳۵

برپایی نمایشگاه صنایع دستی در مرز مهران + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
تصاویر یادواره کودکان شهید میناب در نجف اشرف
۵۹۴

تصاویر یادواره کودکان شهید میناب در نجف اشرف

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
عراقی‌ها دوست دارند روی موشک‌های ایرانی چه بنویسند؟ + فیلم
۵۷۴

عراقی‌ها دوست دارند روی موشک‌های ایرانی چه بنویسند؟ + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
کدام کشور با بسته شدن باب‌المندب، بیشترین ضرر را خواهد کرد؟ + فیلم
۵۷۲

کدام کشور با بسته شدن باب‌المندب، بیشترین ضرر را خواهد کرد؟ + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم
۵۴۹

شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha