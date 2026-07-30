باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به نقش استراتژیک این شهرستان در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: بابل به‌عنوان قطب اصلی تولید برنج ایران، با در اختیار داشتن ۴۵ هزار و ۵۰ هکتار اراضی شالیزاری، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد کشاورزی ایفا می‌کند.

او افزود: خوشبختانه با مدیریت دقیق منابع و همکاری کشاورزان سخت‌کوش، تاکنون ۲۵ هزار و ۱۰۰ هکتار از این اراضی ۴۵ هزار و ۵۰ هکتار شهرستان برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای برداشت سریع و بهینه فراهم شده است، گفت: امسال با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، یک هزار و یکصد دستگاه کمباین مخصوص برداشت برنج در پهنه‌های کشاورزی شهرستان مستقر و آماده به‌کار هستند تا فرآیند برداشت بدون اتلاف وقت و با کمترین ریزش انجام شود.

او افزود: ۸۰ درصد کمباین‌ها به سیستم کاه خردکن مجهز بوده که خود در روند کشت مجدد و پرورش رتون کمک می‌کند.

شهیدی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل بالای این شهرستان در کشت‌های ثانویه اشاره کرد و گفت: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، امسال پیش‌بینی می‌شود ۳۵ هزار هکتار از شالیزار‌های بابل زیر کشت مجدد و پرورش رتون برود که خوشبختانه تا به این لحظه، عملیات نشاکاری مجدد در ۱۵ هزار هکتار از زمین‌ها با موفقیت انجام شده است.

او افزود: با احتساب برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه کشت‌های ثانویه، انتظار می‌رود سطح کل برداشت برنج در بابل در پایان فصل به ۸۰ هزار هکتار برسد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در پایان با تأکید بر سهم ۱۰ درصدی این شهرستان از تولید برنج کشور، گفت: بابل با تثبیت جایگاه خود به‌عنوان تولیدکننده شماره یک برنج در ایران، با تکیه بر دانش فنی کشاورزان و حمایت‌های جهاد کشاورزی، همچنان پیشران توسعه بخش کشاورزی در استان مازندران باقی خواهد ماند و تمام توان خود را برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید به‌کار خواهیم بست.