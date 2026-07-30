جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم در بیست و دومین سال متوالی،امروز در اقدامی انسان دوستانه خون خود را به بیماران اهدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -به مناسبت  پنجاه و دومین سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران ،امسال هم به رسم هر ساله شماری از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای قم برای بیست و دومین سال متوالی، با حضور در پایگاه انتقال خون میدان روح‌الله، در اقدامی خداپسندانه، خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردندو نشان دادند که نه فقط با قلم، بلکه با قلبشان  می‌توانند صدای زندگی باشند. 

اصحاب رسانه شرکت‌کننده در این اقدام انسان دوستانه را فرصتی دانستند تا در کنار نقش اطلاع‌رسانی، در حفظ جان بیماران نیز سهمی داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان در این مراسم،شرایط کنونی ذخایر خون استان را در وضعیت مطلوب ارزیابی کرد و گفت:در صورت نیاز، از طریق شبکه سراسری انتقال خون، بخشی از این ذخایر برای کمک به استان‌های معین از جمله تهران و دیگر استان‌های نیازمند ارسال می‌شود.

استان قم دارای ۲ مرکز فعال اهدای خون شامل مرکز انتقال خون واقع در خیابان ۱۵ خرداد و مرکز اهدای خون واقع در میدان روح‌الله است که همه‌روزه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۳ آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون هستند.

 

جاری شدن خون خبرنگاران قمی در رگ های بیماران +تصاویر

جاری شدن خون خبرنگاران قمی در رگ های بیماران +تصاویر

جاری شدن خون خبرنگاران قمی در رگ های بیماران +تصاویر

جاری شدن خون خبرنگاران قمی در رگ های بیماران +تصاویر

جاری شدن خون خبرنگاران قمی در رگ های بیماران +تصاویر

جاری شدن خون خبرنگاران قمی در رگ های بیماران +تصاویر

 

برچسب ها: اهدای خون ، انتقال خون قم
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