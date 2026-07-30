معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دشمن با وجود تلاش برای نابودی میراث فرهنگی ایران، به اهداف خود نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پیشکسوتان این حوزه، ضمن تبریک ثبت جهانی الموت، اظهار کرد: بخش مهمی از پیروزی‌های نرم جمهوری اسلامی ایران مرهون فعالیت سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. میراث فرهنگی و تمدنی ایران سرمایه‌ای ماندگار و امانتی ملی است که حفاظت، احیا و بهره‌برداری صحیح از آن وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تحریم‌ها و دو جنگ تحمیلی اخیر، افزود: نظام سلطه با وجود همه این اقدامات نتوانست به اهداف خود دست یابد و آخرین تلاش خود را نیز با تحمیل دو جنگ اخیر علیه ایران به شکست کشاند. به گفته عارف، کشور در این نبرد‌ها پیروز شد، زیرا میراث فرهنگی و تمدنی به زیربنای اصلی انسجام ملی تبدیل شد و همه مردم حول محور ایران به وحدت رسیدند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از پیشکسوتان و نخبگان حوزه فرهنگ و تمدن، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را «وزارت دفاع از تمدن و فرهنگ ایران» توصیف کرد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز تا حفاظت مطلوب از آثار تاریخی فاصله داریم و باید با تلاش بیشتر، این میراث را حفظ، احیا و در مسیر تقویت غرور و اقتدار ملی به کار گرفت.

عارف با اشاره به محدودیت‌های اعتباری این حوزه تصریح کرد: هیچ دولتی به تنهایی قادر به حل مشکلات بودجه‌ای میراث فرهنگی نیست؛ از این رو باید از ظرفیت خیرین، بخش خصوصی و شرکت‌های دارای مسئولیت اجتماعی برای ایجاد منابع مالی پایدار استفاده شود.

وی همچنین با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد گردشگران خارجی با انگیزه فرهنگی به ایران سفر می‌کنند، گفت: باید همه موانع حضور گردشگران خارجی برطرف شود و از ظرفیت آثار ثبت جهانی برای توسعه گردشگری و تحقق اهداف فرهنگی و ملی بیشترین بهره گرفته شود.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از بازدید از موزه برادران امیدوار، عمارت والی، کاخ سبز و کاخ ملت در مجموعه سعدآباد که در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر اصرار داشت آثار میراث فرهنگی ایران را محو کند و با حمله به این آثار، نگاه تنفرآمیز خود نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانی را آشکار ساخت. این جنگ‌ها صرفاً یک اختلاف سیاسی نبود، بلکه تلاشی برای ضربه زدن به هویت، فرهنگ و تمدن ایران بود؛ اما همین موضوع موجب شد مردم با درک هدف واقعی دشمن، بیش از ۱۵۰ شب در حمایت از فرهنگ، هویت و ارزش‌های خود ایستادگی کنند.

عارف با اشاره به آغاز روند بازسازی آثار آسیب‌دیده گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با جدیت بازسازی و احیای این آثار را آغاز کرده و در این مسیر به مشارکت مردم و دوستداران فرهنگ و تمدن ایران نیاز دارد. وی ابراز امیدواری کرد با تلاش کارشناسان و متخصصان این حوزه، آثار آسیب‌دیده در نخستین فرصت بازسازی شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران حمله به آثار تاریخی و فرهنگی خود را در مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد، گفت: این آثار هیچ ارتباطی با جنگ نداشتند و بسیاری از آنها نیز در فهرست میراث جهانی ثبت شده‌اند. در جهان افراد و نهاد‌های بسیاری به میراث تمدنی ایران افتخار می‌کنند و می‌توان با همکاری آنان، مطالبات حقوقی کشور را در مجامع بین‌المللی دنبال کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، میراث فرهنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دشمن وحشی سعی می کند تمدن ما را از بین ببرد و ما هم سعی می کنیم توحش او را از بین ببریم و شاید او هم روزی داخل جامعه متمدن گردد و انسان متمدن شود هر چند بعید است .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دشمن او اسلام است. مکتب عاشوراست که ایران و تمدن ایران را حفظ کرد.
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