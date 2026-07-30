تاثیرات بسته شدن تنگه هرمز بر مولفه اقتصادی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0646\u06af \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062c\u0646\u06af \u0628\u0627 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0646\u0627\u0645\u062f. \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u062c\u0646\u06af \u0628\u0627 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0686\u0627\u0644\u0634 \u0628\u06a9\u0634\u062f.\n