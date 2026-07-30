باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تاثیرات بسته شدن تنگه هرمز بر مولفه اقتصادی + فیلم

آمریکا در محاسبات خود در جنگ با ایران اشتباه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ با ایران، جنگ با عراق و سایر کشورها نیست که آمریکا بتواند خود را پیروز میدان بنامد. ایران در طول جنگ با آمریکا توانست اقتصاد جهان را به خوبی به چالش بکشد.

مطالب مرتبط
تاثیرات بسته شدن تنگه هرمز بر مولفه اقتصادی + فیلم
young journalists club

چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم

تاثیرات بسته شدن تنگه هرمز بر مولفه اقتصادی + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز؛ پاشنه آشیل آمریکا در جنگ تاب‌آوری با ایران + فیلم

تاثیرات بسته شدن تنگه هرمز بر مولفه اقتصادی + فیلم
young journalists club

تاوان جنگ؛ هرمز و لرزش بازارهای جهانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha