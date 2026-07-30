سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از شهادت ۳ پاسدار این استان در حمله موشکی آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در پی شهادت سه تن از پاسداران سرافراز استان زنجان در حمله موشکی آمریکا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در حمله وحشیانه رژیم تروریستی آمریکای جنایتکار در ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳ تن از پاسداران سرافراز و غیور سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان به نام‌های محمود ملاجباری، محمدرضا چراغی، جمال امیری در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی و مردم انقلابی و شریف ایران اسلامی، به فیض شهادت نائل آمدند.

سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه، شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده‌های صبور و پرافتخار این شهدای والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و استان زنجان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای ارواح طیبه این شهدای والامقام را مسئلت می‌کنیم.