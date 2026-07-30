باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، در دومین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور و صنایع لبنی گفت: در حال حاضر با گرانفروشی عمده در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی مواجه نیستیم، البته ممکن است در برخی نقاط تخلفاتی از سوی برخی افراد رخ دهد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بهصورت مستمر بر بازار نظارت دارد و هزاران بازدید در هفته انجام میشود و صدها مورد تخلف نیز برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
طلایی با اشاره به وضعیت قیمت کالاهای اساسی بیان کرد: کالاهای اساسی و مواد غذایی در محدوده قیمتهای تعادلی و در برخی موارد پایینتر از آن عرضه میشوند.
معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم خوراکیها در پایان ماه گذشته پایینترین میزان تورم در میان گروههای کالایی کشور بوده و ۲.۵ درصد پایینتر از شاخص کل تورم قرار داشته است.