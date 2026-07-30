معاون وزیر جهاد کشاورزی از نبود گران‌فروشی عمده کالا‌های اساسی و پایی بودن تورم خوراکی‌ها از شاخص کل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، در دومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع لبنی گفت: در حال حاضر با گران‌فروشی عمده در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی مواجه نیستیم، البته ممکن است در برخی نقاط تخلفاتی از سوی برخی افراد رخ دهد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بر بازار نظارت دارد و هزاران بازدید در هفته انجام می‌شود و صدها مورد تخلف نیز برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

طلایی با اشاره به وضعیت قیمت کالاهای اساسی بیان کرد: کالاهای اساسی و مواد غذایی در محدوده قیمت‌های تعادلی و در برخی موارد پایین‌تر از آن عرضه می‌شوند.

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها در پایان ماه گذشته پایین‌ترین میزان تورم در میان گروه‌های کالایی کشور بوده و ۲.۵ درصد پایین‌تر از شاخص کل تورم قرار داشته است.

برچسب ها: اقلام اساسی ، قیمت کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
کاهش ۲۵ درصدی قیمت برنج و حبوبات در بازار
اصلاح رقم‌کالابرگ راه حلی برای بازگشت رونق به کالا‌های اساسی
گرانفروشی کالا ارتباطی به میزان عرضه ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
آخرین اخبار
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و منتهی به مرزها
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
اختصاص ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت در دستور کار قرار دارد
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
خروج بیش از ۲.۲ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور/ مهران همچنان پرترددترین مرز
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
تورم گروه کالایی ۲.۵ درصد کمتر از تورم است
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
صادرات تلیسه آزاد شد/ کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم
اقدام فوری بانک مرکزی در تخصیص منابع موردنیاز پرداخت وام اشتغال
آغاز سفرهای دریایی اربعین از خرمشهر به بصره/ بلیت فقط در ترمینال بندر خرمشهر عرضه می‌شود
ضرورت بازنگری در سقف مبلغ وام‌های اشتغال متناسب با واقعیت‌های تورمی
امکان افزایش پرواز‌ها از مرز ۱۴۱ نشست‌وبرخاست تا پایان عملیات اربعین
طی چهار ماه نخست سال بیش از ۳۰۰ هزار واحد در استان تهران مجهز به کاهنده مصرف آب شد+ فیلم
ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع
تداوم خدمت‌رسانی آبفای استان تهران به زائران اربعین
نقش شرکت‌های تراستی در فروش نفت چیست؟
هیچ کالای اساسی خارج از ضوابط تنظیم بازار عرضه نمی‌شود
جابه‌جایی ۲۶هزار و ۸۳۶ زائر اربعین از طریق بخش هوایی / آمادگی ۲۶ فرودگاه کشور برای پرواز‌های اربعین
در بازار لبنیات چه می‌گذرد؟
راه‌اندازی نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در مشکین‌شهر؛ گامی نو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
قطع برق صالح آباد به دلیل حادثه فنی
واحدهای مسکونی مناطق آزاد تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار گرفت
بورس در فاز ارزیابی؛ بازار سرمایه چشم‌انتظار محرک‌های جدید