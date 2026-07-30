دو رقم جدید برنج «تی تی» و «کویر» در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در گیلان رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از دو رقم جدید برنج با نام‌های «تی‌تی» و «کویر» با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و پژوهشگران در مؤسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شد.

در این مراسم از رقم «کویر» به عنوان نخستین رقم برنج هوازی کشور برای شرایط کم‌آبی رونمایی شد. این رقم با عملکرد حدود ۵.۵ تن در هکتار، طول دوره رشد ۱۳۰ روزه و کاهش مصرف آب تا حدود ۶۰ درصد نسبت به روش‌های مرسوم، برای مناطق دارای محدودیت منابع آبی معرفی شده است.

همچنین رقم «تی‌تی» که حاصل تلاقی ارقام خزر و صدری است، با عملکرد حدود ۶.۹ تن در هکتار و کیفیت پخت مطلوب رونمایی شد. این رقم با هدف تلفیق کیفیت ارقام محلی و عملکرد بالاتر تولید شده و از ویژگی‌هایی همچون دانه بلند، کیفیت مناسب پخت و بازارپسندی برخوردار است.

منبع: روابط عمومی