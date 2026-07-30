سپاه پاسداران از انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن در پاسخ به جنایت آمریکا در قشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۵ اعلام کرد: در پاسخ به جنایت دشمن آمریکایی در جزیره قشم، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگندههای اف ۳۵ دشمن آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف ۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند. در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.
متن کامل اطلاعیه به این شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَیٰ نَصرِهِم لَقَدِیرٌ
مردم شریف و فهیم اردن؛ همراهی و همکاری صمیمانه شما، به ویژه مواضع صریح گروههایی از نخبگان اردن عرصه را بر دشمن تنگ و آنها را مستاصل کرده است.
سحرگاه امروز دشمن آمریکایی عاجزانه از رویارویی جوانمردانه نظامی با استفاده از پایگاههای اشغالی در کشور شما و حمله هوایی به دو خانه مسکونی با بمبهای سنگر شکن خود، دو خانه ساده مردم محلی در جزیره قشم را هدف قرار داد که پدر، مادر و یک فرزند خانواده شهید و دو کودک دیگر مجروح شدند.
در پاسخ به این جنایت و کمک به شما برای رهایی سرزمین اسلامی اردن از نکبت اشغالگران آمریکایی، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگندههای اف ۳۵ دشمن امریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف ۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند.
در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.
منطقه ما جای ارتش کودککش که اینگونه با قساوت خانوادههای بی گناه را نیمه شب در خواب به خاک و خون میکشد، نیست. مبارزه ما و شما تا اخراج آخرین اشغالگر آمریکایی از سرزمینهای اسلامی ادامه خواهد یافت.
«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»