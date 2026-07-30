سپاه پاسداران از انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن در پاسخ به جنایت آمریکا در قشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۵ اعلام کرد:  در پاسخ به جنایت دشمن آمریکایی در جزیره قشم، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده‌های اف ۳۵ دشمن آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف ۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند. در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.

متن کامل اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَیٰ نَصرِهِم لَقَدِیرٌ

مردم شریف و فهیم اردن؛ همراهی و همکاری صمیمانه شما، به ویژه مواضع صریح گروه‌هایی از نخبگان اردن عرصه را بر دشمن تنگ و آنها را مستاصل کرده است.

سحرگاه امروز دشمن آمریکایی عاجزانه از رویارویی جوانمردانه نظامی با استفاده از پایگاه‌های اشغالی در کشور شما و حمله هوایی به دو خانه مسکونی با بمب‌های سنگر شکن خود، دو خانه ساده مردم محلی در جزیره قشم را هدف قرار داد که پدر، مادر و یک فرزند خانواده شهید و دو کودک دیگر مجروح شدند.

در پاسخ به این جنایت و کمک به شما برای رهایی سرزمین اسلامی اردن از نکبت اشغالگران آمریکایی، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده‌های اف ۳۵ دشمن امریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف ۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند.

در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.

منطقه ما جای ارتش کودک‌کش که اینگونه با قساوت خانواده‌های بی گناه را نیمه شب در خواب به خاک و خون می‌کشد، نیست. مبارزه ما و شما تا اخراج آخرین اشغالگر آمریکایی از سرزمین‌های اسلامی ادامه خواهد یافت.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
یه تصویر بذارین آخه دراخبار گوگل نوشته بود ستنکام سقط شده حمله ایران رو به کجا وکجا رو رد کرده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله ماشاالله ماشاالله ماشاالله ماشاالله
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۴۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
هنوز بخش های اصلی ظرفیت نیروهای مسلح دراین جنگ تحمیلی عملیاتی نشده است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
همه بدونن و بفهمن
تنگه برای ماست خلیج فارس برای ماست دریای عمان و کشور های خلیج فارس و اردن هم برای ماست
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ایمان
۱۶:۲۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم این خبر منو خیلی خوشحال کرد هر اف 35 150 میلیون دلار خسارت به دشمن آمریکایی
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
خدا کنه این خبر راست باشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۶:۱۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
سلام
اسراییل رو در گیر کنیم . حمله پیش دستانه لازمه .
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۱۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
انتقام خون نوه رهبر و ۱۶۸ عزیز و انتقام رهبر رو بگیرید تا کمی دلمون خنک بشه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
4 تا موشک زدین انتثام گرفتین؟ چند تا شهر رو زدن؟ ازکویت پرتابه دلشتیم یا نه؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ما که به همه گفتیم زدیم شمام بگید زده
آره خوبیت نداره
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
درود بر رزمندگان سرافراز ایران بزرگ..تا آخرین سرباز آمریکایی موجود درخاورمیانه موشک لیک کنید یه نفر زنده به آمریکا بر نگرده👊👊👊👊
۳
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۴۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ماشالاه بزن که خوب میزنی
اینبار دلم کمی خنک شد
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
درود بر شما عزیزان وطن ، خدا قوت 🇮🇷
مهلت نفس کشیدن و تجدید قوا و بازی دادن کشور عزیزمون را به این جنایتکاران ندهید ....انشاءالله همیشه سلامت و پیروز باشید 🤲✊️💖🇮🇷🫶
۱
۲۳
پاسخ دادن
۱۲
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