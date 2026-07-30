باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس نظرسنجی جدید دانشگاه کوئینیپیاک که روز چهارشنبه منتشر شد، میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به پایینترین سطح خود رسیده است و رأیدهندگان مخالفت فزایندهای با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران ابراز کردهاند.
این نظرسنجی نشان داد که ۳۲ درصد از رأیدهندگان ثبتنامشده از عملکرد ترامپ راضی هستند، در حالی که ۵۸ درصد ناراضی هستند.
اکثریت رأیدهندگان (۶۰ درصد) گفتند که با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالف هستند، در حالی که ۳۴ درصد از آن حمایت کردند.
مخالفت در میان دموکراتها (۸۹ درصد) و مستقلها (۶۹ درصد) بالاترین بود، در حالی که ۷۴ درصد از جمهوریخواهان از اقدام نظامی علیه ایران حمایت کردند.
این نظرسنجی نشان داد که ۷۴ درصد از رأیدهندگان مخالف اعزام نیروی زمینی آمریکا به ایران هستند، در مقایسه با ۱۹ درصد که از چنین اقدامی حمایت میکنند.
بیش از نیمی از رأیدهندگان (۵۵ درصد) گفتند که معتقدند این اقدام نظامی حدود یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید، در حالی که ۳۵ درصد انتظار دارند بیش از یک سال ادامه یابد.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۴ درصد از رأیدهندگان معتقدند آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمیشود، در حالی که ۳۶ درصد گفتند که در حال پیروزی است.
رتبهبندی ترامپ در زمینه اقتصاد، سیاست خارجی، تجارت و مهاجرت نیز منفی بود.
تنها ۳۴ درصد از عملکرد او در اقتصاد رضایت داشتند، در حالی که ۶۲ درصد ناراضی بودند.
در حالی که ۵۹ درصد از رأیدهندگان گفتند که اوضاع اقتصادی بدتر میشود، ۴۹ درصد گفتند که از نظر مالی نسبت به یک سال پیش وضعیت بدتری دارند.
در مورد مهاجرت، ۴۰ درصد از عملکرد ترامپ رضایت داشتند، در حالی که ۵۷ درصد ناراضی بودند.
این نظرسنجی از ۲۳ تا ۲۷ ژوئیه در میان ۹۶۳ رأیدهنده ثبتنامشده در سراسر کشور انجام شده است.
منبع: آناتولی