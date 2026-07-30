باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: طرح ترافیکی اربعین از ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و روز گذشته (۷ مردادماه) چهاردهمین روز اجرای این طرح بود که پلیس راه و راهور فراجا با حضور مستمر در محور‌های مواصلاتی استان‌های هدف، مدیریت ترافیک، روان‌سازی عبور و مرور و تأمین ایمنی مسیر‌های تردد زائران را دنبال کرد.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح تا ساعت ۲۴ مورخ ۷ مردادماه، ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار نفر از مرز‌های کشور خارج شده‌اند که مرز مهران با اختصاص ۴۷ درصد از کل خروج‌ها، همچنان پرترددترین مرز کشور بوده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۳۷۸ هزار نفر از مرز‌های کشور خارج شده‌اند و بیشترین میزان خروج زائران از ابتدای اجرای طرح، در روز ۶ مردادماه با ثبت ۳۹۷ هزار خروج به ثبت رسیده است.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به روند بازگشت زائران گفت: از ۶ مردادماه روند بازگشت زائران به کشور شتاب گرفته و در روز گذشته با ورود بیش از ۱۶۶ هزار زائر از مرز‌های کشور، بیشترین میزان ورود روزانه زائران از ابتدای اجرای طرح اربعین ثبت شده است. تاکنون نیز در مجموع حدود ۶۸۲ هزار نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۸ درصد زائران برای خروج از کشور، مرز‌های زمینی را انتخاب کرده‌اند و تنها حدود ۲ درصد از طریق مرز‌های هوایی عازم عتبات عالیات شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده افزایش سهم مرز‌های زمینی در سفر‌های اربعین نسبت به سال‌های گذشته است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعینی اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱ میلیون و ۴۰۶ هزار تردد در محور‌های منتهی به مرز‌ها ثبت شده که از این تعداد ۶۴۵ هزار تردد مربوط به خودرو‌های سواری و وانت و ۶۹ هزار تردد مربوط به ناوگان اتوبوسی بوده است.

وی افزود: استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه بیشترین افزایش تردد را در میان استان‌های کشور داشته‌اند.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به وضعیت انباشت خودرو‌ها در پنج استان هدف شامل ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و خوزستان گفت: بیشترین انباشت خودرو مربوط به استان ایلام است و هم‌اکنون بیش از ۱۰۹ هزار دستگاه خودرو در این استان قرار دارد که هنوز زائران آنها به کشور بازنگشته و عمدتا در پارکینگ‌های شهر مهران مستقر هستند.

وی با اشاره به الگوی زمانی تردد زائران اظهار کرد: بیشترین بار عملیاتی در مرز مهران در ساعات ۸ تا ۱۱ صبح و در مرز شلمچه در ساعات ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ متمرکز است؛ از این رو تقویت خدمات پشتیبانی در مرز مهران در ساعات صبح و افزایش آمادگی در مرز‌های شلمچه، چذابه و خسروی در ساعات عصر و شب در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه الگوی حمل‌ونقل زائران امسال بیش از گذشته به سمت استفاده از خودرو‌های شخصی رفته است، گفت: حدود ۸۱ درصد زائران با خودرو‌های شخصی به مرز‌ها عزیمت کرده‌اند و حدود ۱۹ درصد نیز از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اتوبوس استفاده کرده‌اند که این سهم در مرز مهران به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.

وی با اشاره به همزمانی تداوم خروج زائران و افزایش روند بازگشت آنان تصریح کرد: در روز‌های پیش‌رو شاهد تلاقی موج رفت و برگشت زائران در محور‌های منتهی به مرز‌ها خواهیم بود؛ بنابراین مدیریت ترافیک، هدایت جریان عبور و مرور و همکاری زائران با مأموران پلیس نقش مهمی در حفظ روانی تردد و ارتقای ایمنی سفر‌ها خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: پلیس راه و راهور فراجا در تمامی محور‌های استان‌های هدف شامل ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و خوزستان تا پایان عملیات اربعین با تمام توان در مسیر‌های منتهی به مرز‌ها مستقر بوده و خدمات ترافیکی و انتظامی را به زائران ارائه خواهد کرد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به وضعیت تصادفات گفت: در مدت اجرای طرح اربعین، ۳ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که ۲ نفر در استان ایلام و یک نفر در استان کرمانشاه بوده‌اند.

وی افزود: همچنین در تصادفات جرحی ۷۶ نفر مصدوم شده‌اند که بیشترین آمار مربوط به استان ایلام است.

منبع: پلیس راهور فراجا