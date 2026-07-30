فرمانده انتظامی آذرشهر از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سرهنگ غلامحسین زاهد  اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر قاچاق و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از کارخانجات شهرک سلیمی شهرستان آذرشهر پیگیری موضوع در دستور کار ماموران آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران آگاهی با اشراف اطلاعاتی و پس از شناسایی محل استفاده از ماینر‌های قاچاق با هماهنگی قضایی در بازرسی از محل تعداد ۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال را کشف و در این راستا یک نفر متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ زاهد با بیان اینکه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: ماینر قاچاق ، فرمانده انتظامی
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