باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهرستان ساوجبلاغ با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب آبی و فعالیت ۱۱۸ مزرعه پرورش ماهی، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ماهیان سردآبی و گرم‌آبی در استان البرز شناخته می‌شود.

پرورش ماهی در این شهرستان، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به یکی از فعالیت‌های اقتصادی سودآور در کنار بخش کشاورزی تبدیل شده است. سالانه بیش از ۸۰۹ تن انواع ماهی در ساوجبلاغ تولید و روانه بازار مصرف می‌شود که از این میزان، ۷۶۹ تن مربوط به تولید ماهی قزل‌آلا در ۴۶ واحد پرورش است.

در برخی از مزارع، از فناوری‌های نوین نیز بهره گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که آب خروجی استخرهای پرورش ماهی پس از عبور از یک توربین، برق مورد نیاز مجموعه را تأمین می‌کند و نمونه‌ای از استفاده بهینه از منابع و توسعه پایدار را به نمایش می‌گذارد.

توسعه صنعت آبزی‌پروری در ساوجبلاغ، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، زمینه اشتغال ۲۳۸ نفر را فراهم کرده و این شهرستان را به قطب تولید ماهیان پرورشی استان البرز تبدیل کرده است.این متن با ساختار و لحن خبرهای خبرگزاری صدا و سیما تنظیم شده است.