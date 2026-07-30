باشگاه خبرنگاران جوان - طهمورث لاهوتی اشکوری در حاشیه بازدید از شهرکهای صنعتی اهر و هریس با اشاره به مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی از تصمیمات کلیدی برای تامین پایدار برق در شهرک صنعتی بیلوردی خبر داد و گفت:تمهیدات لازم برای تامین برق مورد نیاز واحدهای در حال احداث و افزایش ظرفیت واحدهای فعال اندیشیده شده است و مقرر شد عملیات مربوطه تا پایان سال ۱۴۰۶ توسط شرکت توزیع برق استان تکمیل شود.
وی درباره مشکل تصفیهخانه صنعتی شهرک صنعتی اهر اظهار داشت:بر اساس توافقات صورت گرفته انجام مطالعات تکمیلی این طرح به شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی سپرده خواهد شد و سازوکار اجرایی عملیات آن نیز به زودی نهایی میشود.
معاون وزیر صمت از آغاز عملیات اجرایی دو ناحیه صنعتی جدید در مناطق خواجه و بخشایش خبر داد و خاطرنشان کرد:با بهرهبرداری از این نواحی گام مهمی در جهت توسعه اشتغال پایدار و کارآفرینی در منطقه برداشته خواهد شد.
لاهوتی در ادامه برنامههای سفر خود از مجتمع فولاد در اهر بازدید کرد و بر ضرورت تامین منابع انرژی مورد نیاز برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این واحد صنعتی تاکید نمود.
وی ضمن حضور در بزرگترین کارخانه تولید قند و تصفیه شکر شمال غرب کشور بر رفع موانع تولید، افزایش ظرفیت تولید و توسعه اشتغال در این مجموعه تاکید کرد.
معاون وزیر صمت در بازدید از کارخانه آهک هیدراته اهر نیز بر ضرورت انجام فرایندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم برای تخصیص زمین جهت طرحهای توسعهای شرکت مولیبدن مس آذربایجان تاکید کرد تا بستر لازم برای گسترش فعالیتهای این شرکت فراهم شود.
گفتنی است در این سفر کارخانه تصفیه روغن موتور در شهرک صنعتی بیلوردی به طور رسمی افتتاح شد که این طرح گامی موثر در جهت تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از صنایع تبدیلی در استان ارزیابی میشود.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما