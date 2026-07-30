خروج بیش از ۲.۲ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور/ مهران همچنان پرترددترین مرز

براساس اعلام سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری، تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از زائران اربعین از مرزهای شش‌گانه کشور به مقصد عراق خارج شده‌اند که از این تعداد، ۶۱ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - رضا مهدی‌قلی‌زاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تا پایان روز گذشته، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان از مرزهای شش‌گانه کشور به سمت عراق عزیمت کرده‌اند که از این تعداد، ۶۱ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: از مجموع زائران خروجی، ۴۶۰ هزار نفر از طریق ۱۸ هزار و ۶۹۵ سرویس حمل‌ونقل عمومی به مرزهای کشور منتقل شده‌اند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با بیان اینکه مرز مهران همچنان بیشترین استقبال را در میان استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی داشته است، گفت: ۶۷ درصد از زائران استفاده‌کننده از حمل‌ونقل عمومی مرز مهران را برای خروج انتخاب کرده‌اند. همچنین مرز شلمچه با ۲۲ درصد و مرز خسروی با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مهدی‌قلی‌زاد درباره استان‌های دارای بیشترین اعزام زائر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز تصریح کرد: استان تهران با ۸۶ هزار و ۵۰۰ زائر، استان اصفهان با ۷۲ هزار زائر، استان قم با ۳۵ هزار زائر و استان خراسان رضوی با ۲۹ هزار زائر، بیشترین تعداد اعزام زائران به مرزها را به وسیله حمل‌ونقل عمومی به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت تردد در ۴۸ ساعت گذشته تأکید کرد: همچنان در موج رفت زائران قرار داریم و مرز مهران با تراکم بالای تردد مواجه است. از زائران درخواست می‌کنیم برای کاهش ازدحام، از سایر مرزها به‌ویژه مرز خسروی برای خروج از کشور استفاده کنند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری همچنین از زائران خواست پس از انجام زیارت، بازگشت خود را به روزهای پایانی طرح اربعین موکول نکنند و گفت: زائران پس از پایان زیارت، در نخستین فرصت به کشور بازگردند تا امکان ارائه خدمات مناسب و شایسته به آنان فراهم شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، مرز مهران
خبرهای مرتبط
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
آخرین اخبار
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و منتهی به مرزها
افزایش ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای پیک تابستان امسال
۹۵ درصد سفر‌های اربعین از طریق جاده انجام می‌شود/ فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد+فیلم
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
اختصاص ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت در دستور کار قرار دارد
امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان
برخورد قاطع با تخلفات بلیت‌فروشی در ایام رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی
پرداخت خسارت به بیش از ۲۷ هزار خودرو آسیب دیده جنگ رمضان+ فیلم
دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند
خروج بیش از ۲.۲ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور/ مهران همچنان پرترددترین مرز
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۸ مرداد
تورم گروه کالایی ۲.۵ درصد کمتر از تورم است
شناسایی ۳۱۸ آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
صادرات تلیسه آزاد شد/ کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم
اقدام فوری بانک مرکزی در تخصیص منابع موردنیاز پرداخت وام اشتغال
آغاز سفرهای دریایی اربعین از خرمشهر به بصره/ بلیت فقط در ترمینال بندر خرمشهر عرضه می‌شود
ضرورت بازنگری در سقف مبلغ وام‌های اشتغال متناسب با واقعیت‌های تورمی
امکان افزایش پرواز‌ها از مرز ۱۴۱ نشست‌وبرخاست تا پایان عملیات اربعین
طی چهار ماه نخست سال بیش از ۳۰۰ هزار واحد در استان تهران مجهز به کاهنده مصرف آب شد+ فیلم
ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع
تداوم خدمت‌رسانی آبفای استان تهران به زائران اربعین
نقش شرکت‌های تراستی در فروش نفت چیست؟
هیچ کالای اساسی خارج از ضوابط تنظیم بازار عرضه نمی‌شود
جابه‌جایی ۲۶هزار و ۸۳۶ زائر اربعین از طریق بخش هوایی / آمادگی ۲۶ فرودگاه کشور برای پرواز‌های اربعین
در بازار لبنیات چه می‌گذرد؟
راه‌اندازی نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در مشکین‌شهر؛ گامی نو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
قطع برق صالح آباد به دلیل حادثه فنی
واحدهای مسکونی مناطق آزاد تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار گرفت
بورس در فاز ارزیابی؛ بازار سرمایه چشم‌انتظار محرک‌های جدید