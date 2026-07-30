خروج بیش از ۲.۲ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور/ مهران همچنان پرترددترین مرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - رضا مهدیقلیزاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای تا پایان روز گذشته، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان از مرزهای ششگانه کشور به سمت عراق عزیمت کردهاند که از این تعداد، ۶۱ هزار نفر به کشور بازگشتهاند.
وی افزود: از مجموع زائران خروجی، ۴۶۰ هزار نفر از طریق ۱۸ هزار و ۶۹۵ سرویس حملونقل عمومی به مرزهای کشور منتقل شدهاند.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با بیان اینکه مرز مهران همچنان بیشترین استقبال را در میان استفادهکنندگان از حملونقل عمومی داشته است، گفت: ۶۷ درصد از زائران استفادهکننده از حملونقل عمومی مرز مهران را برای خروج انتخاب کردهاند. همچنین مرز شلمچه با ۲۲ درصد و مرز خسروی با ۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
مهدیقلیزاد درباره استانهای دارای بیشترین اعزام زائر با ناوگان حملونقل عمومی نیز تصریح کرد: استان تهران با ۸۶ هزار و ۵۰۰ زائر، استان اصفهان با ۷۲ هزار زائر، استان قم با ۳۵ هزار زائر و استان خراسان رضوی با ۲۹ هزار زائر، بیشترین تعداد اعزام زائران به مرزها را به وسیله حملونقل عمومی به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به وضعیت تردد در ۴۸ ساعت گذشته تأکید کرد: همچنان در موج رفت زائران قرار داریم و مرز مهران با تراکم بالای تردد مواجه است. از زائران درخواست میکنیم برای کاهش ازدحام، از سایر مرزها بهویژه مرز خسروی برای خروج از کشور استفاده کنند.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری همچنین از زائران خواست پس از انجام زیارت، بازگشت خود را به روزهای پایانی طرح اربعین موکول نکنند و گفت: زائران پس از پایان زیارت، در نخستین فرصت به کشور بازگردند تا امکان ارائه خدمات مناسب و شایسته به آنان فراهم شود.