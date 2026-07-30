باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - عباس ناطق‌نوری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، در حاشیه همایش ملی ورزش‌های هوایی اظهار کرد: ورزش‌های هوایی به دلیل ماهیت ریسک‌پذیر خود، بیش از هر رشته دیگری نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی هستند و به همین دلیل، ارتقای ایمنی مهم‌ترین اولویت برنامه‌های فدراسیون در این حوزه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های تخصصی انجمن ورزش‌های هوایی گفت: کمیته‌های آموزش، مسابقات و سایر بخش‌های تخصصی با هدف ارتقای سطح ایمنی، آموزش و اجرای صحیح قوانین و مقررات بین‌المللی، فعالیت گسترده‌ای را دنبال می‌کنند تا تمامی رویداد‌ها با بالاترین استاندارد‌ها برگزار شود.

ناطق‌نوری با بیان اینکه توسعه ورزش‌های هوایی مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، افزود: در جلسات تخصصی برگزارشده با وزارت ورزش، بر توسعه این رشته در تمامی استان‌ها، استانداردسازی سایت‌های پروازی، به‌روزرسانی گواهینامه‌ها و ارتقای سطح ایمنی تأکید شده است.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی یکی از مهم‌ترین مطالبات فدراسیون را همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صدور مجوز‌ها عنوان کرد و گفت: امیدواریم این همایش نقطه آغاز فصل جدیدی در مسیر توسعه ورزش‌های هوایی کشور باشد.

وی همچنین بر لزوم گسترش ورزش همگانی در این رشته تأکید کرد و گفت: با تأکید وزیر ورزش، تلاش می‌کنیم زمینه حضور گسترده‌تر جوانان و به‌ویژه بانوان در ورزش‌های هوایی فراهم شود و تمام ظرفیت‌های فدراسیون برای تحقق این هدف به کار گرفته خواهد شد.

ناطق‌نوری درباره هزینه‌های این رشته نیز اظهار داشت: با همکاری وزارت ورزش، آیین‌نامه‌های باشگاه‌داری در حوزه ورزش‌های هوایی بازنگری شده و به‌زودی بخشنامه‌هایی برای توسعه ورزش همگانی ابلاغ خواهد شد تا بخشی از هزینه‌های فعالیت علاقه‌مندان کاهش یافته و زمینه استعدادیابی استعداد‌های جوان فراهم شود. همچنین فدراسیون در تأمین تجهیزات، امکانات و حمایت از مربیان و باشگاه‌ها نیز نقش فعالی خواهد داشت.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های بین‌المللی این فدراسیون اشاره کرد و گفت: امسال ایران با یک نماینده در رشته موج‌سواری در بازی‌های آسیایی حضور خواهد داشت. این ورزشکار که قهرمان مسابقات قهرمانی کشور در چابهار است، پس از برگزاری اردو‌های آماده‌سازی در چابهار و انزلی، خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌کند.

وی افزود: موج‌سواری از المپیک ۲۰۲۰ توکیو به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شده و امسال نیز برای نخستین‌بار در بازی‌های آسیایی برگزار می‌شود. امیدواریم نماینده ایران عملکرد موفقی داشته باشد و زمینه توسعه بیشتر این رشته در کشور فراهم شود.

ناطق‌نوری در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر موج‌سواری، توسعه رشته‌های راگبی، بیسبال و لاکراس نیز در دستور کار فدراسیون قرار دارد. تیم ملی راگبی بانوان نیز شهریورماه در رقابت‌های انتخابی که به میزبانی چین و کامبوج برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت و امیدواریم ملی‌پوشان کشورمان نتایج درخشانی کسب کنند.