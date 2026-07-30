رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: هشت هزار و ۵۰۰ نیروی هلال احمر با استقرار در خاک عراق، آماده خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیرحسین کولیوند پنجشنبه با حضور در مرز بین‌المللی شلمچه، از آمادگی کامل این جمعیت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و افزود: هلال‌احمر با بهره‌گیری از ۱۲۰ هزار نیروی امدادی در داخل کشور و اعزام هشت هزار و ۵۰۰ امدادگر به عراق، خدمات امداد و نجات، درمانی، بهداشتی و پشتیبانی را در سراسر مسیر پیاده‌روی اربعین ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر از مرز‌های شرقی کشور، محور‌های مواصلاتی و مرز‌های غربی تا نقطه صفر مرزی و همچنین در داخل خاک عراق، از مسیر‌های نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی می‌کند.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به آمادگی مطلوب نیرو‌های امدادی در مرز شلمچه گفت: امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هلال احمر در استان خوزستان با برنامه‌ریزی دقیق، در حوزه‌های امداد و نجات، خدمات بهداشتی و درمانی، رسیدگی به گمشدگان و دیگر ماموریت‌های مورد نیاز، به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از تلاش موکب‌داران و نیرو‌های امدادی بیان کرد: با وجود گرمای شدید هوا و شرایط خاص منطقه، خدمات‌رسانی با اقتدار، شجاعت و روحیه جهادی در حال انجام است و رضایتمندی زائران از خدمات ارائه‌شده، نشان‌دهنده کیفیت مطلوب اقدامات صورت‌گرفته است.

کولیوند با بیان اینکه استقبال از زیارت و پیاده‌روی اربعین بسیار گسترده است، گفت: خوشبختانه شرایط در مرز‌ها مطلوب بوده و بازدید‌های میدانی نیز حاکی از رضایت زائران و انگیزه بالای نیرو‌های خدمت‌رسان برای ادامه این مسیر معنوی است.

وی با تشریح ظرفیت‌های عملیاتی هلال احمر اظهار کرد: در داخل کشور ۱۲۰ هزار نیروی امدادی به همراه آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، خودرو‌های نجات، خودرو‌های فرماندهی و بالگرد‌ها آماده خدمت‌رسانی هستند.

کولیوند ادامه داد: در کشور عراق نیز هشت هزار و ۵۰۰ نیروی هلال احمر به همراه حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودرو‌های نجات و پشتیبانی، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

برچسب ها: مرز شلمچه ، اربعین حسینی
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خدمات‌رسانی هشت هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی در عراق به زائران اربعین
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خدمات‌رسانی هشت هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی در عراق به زائران اربعین