رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران گفت: فوتبال ساحلی و فوتسال از اولویت‌های فدراسیون برای گسترش فوتبال در استان‌های کشور به شمار می‌رود و استان‌های مستعد از جمله چهارمحال‌وبختیاری در برنامه‌های توسعه‌ای این ۲رشته مورد حمایت قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مجمع انتخاباتی هیات فوتبال چهارمحال و بختیاری گفت: فوتبال ساحلی و فوتسال با توجه به هزینه‌های کمتر و ظرفیت‌های موجود، می‌تواند نقش مهمی در توسعه این رشته ورزشی استان‌ها ایفا کند و چهارمحال و بختیاری نیز از استعداد‌های مناسبی در این ۲ رشته برخوردار است.

وی با اشاره به حضور دوباره خود در چهارمحال و بختیاری افزود: عملکرد هیات فوتبال استان در حوزه‌های اجرایی و مالی قابل قبول است و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه فوتبال در این استان وجود دارد.

رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه فوتبال ساحلی یکی از رشته‌های راهبردی فدراسیون است گفت: توسعه این رشته نیازمند برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است و دشواری مسیر نباید مانع حرکت به سمت موفقیت شود.

تاج با اشاره به جایگاه تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آسیا و جهان افزود: فوتبال ساحلی ایران امروز از مدعیان قهرمانی در رقابت‌های جهان است و تجربه جام‌جهانی نشان داد این رشته از ظرفیت بالایی برای کسب افتخارات جهانی برخوردار است.

وی با بیان اینکه موفقیت در فوتبال ساحلی محدود به استان‌های ساحلی نیست اظهار داشت: استان‌هایی مانند یزد با وجود نداشتن ساحل، سهم قابل توجهی در تیم ملی فوتبال ساحلی دارد و این نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی، استعدادیابی و سرمایه‌گذاری می‌توان در استان‌های مختلف این رشته را توسعه داد.

رییس فدراسیون فوتبال چهارمحال و بختیاری را از استان‌های مستعد برای پرورش بازیکنان فوتبال ساحلی دانست و گفت: بازیکنان این استان از توان جسمانی و ویژگی‌های فیزیکی مناسبی برخوردارند و می‌توانند در آینده نقش موثری در فوتبال ساحلی کشور داشته باشند.

تاج با اشاره به تاکید وزیر ورزش و جوانان بر ضرورت توسعه رشته فوتبال ساحلی افزود: فوتبال ساحلی رشته‌ای کم‌هزینه و پربازده است و با ایجاد زمین استاندارد و تامین ماسه مناسب، امکان گسترش آن در استان‌ها فراهم می‌شود.

وی فوتسال را نیز از رشته‌های اولویت‌دار فدراسیون فوتبال برشمرد و گفت: پس از فوتبال، فوتسال بیشترین مخاطب را در کشور دارد و با توجه به هزینه‌های کمتر این رشته ورزشی نسبت به فوتبال، ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش قهرمانی در استان‌ها ایجاد می‌کند.

رییس فدراسیون فوتبال با اشاره به ظرفیت فوتسال چهارمحال و بختیاری، از تلاش مدیران و عوامل تیم جوادالائمه قدردانی کرد و خواستار حمایت بیشتر از این تیم شد.

تاج همچنین چهارمحال و بختیاری را استانی دارای ظرفیت مطلوب در بخش داوری دانست و گفت: حضور داوران شاخصی همچون موعود بنیادی‌فرد نشان‌دهنده توانمندی این استان در عرصه داوری فوتبال است و این ظرفیت می‌تواند بیش از گذشته تقویت شود.

وی با قدردانی از عملکرد هیات فوتبال و اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فدراسیون فوتبال از برنامه‌های توسعه‌ای این استان حمایت می‌کند و امید می‌رود در دوره جدید مدیریت هیات فوتبال، زمینه رشد و پیشرفت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بیش از گذشته فراهم شود.

رییس هیات فوتبال چهارمحال‌وبختیاری و یکی از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت: سالانه حدود سه هزار مسابقه رسمی و غیررسمی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در استان برگزار می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه و جذابیت این رشته‌ها در میان جوانان و ورزشکاران استان است.

طهمورث حیدری با اشاره به نقش اثرگذار فوتبال در جامعه، اظهار داشت‌: فوتبال از معدود رشته‌های ورزشی است که تاثیر آن در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی با هیچ رشته دیگری قابل مقایسه نیست.

وی با قدردانی از تلاش‌های رییس فدراسیون فوتبال افزود: مدیریت فدراسیون فوتبال در شرایط کنونی کشور، با وجود مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های مالی و تحولات سیاسی، مسئولیتی سنگین است و مواضع رییس فدراسیون در مجامع بین‌المللی از جمله جام جهانی، مایه افتخار جمهوری اسلامی ایران است.

حیدری با بیان اینکه موفقیت‌های فوتبال استان حاصل وفاق، همدلی و همراهی فعالان این حوزه است گفت: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و کاهش توان حامیان مالی، فوتبال چهارمحال و بختیاری توانسته است جایگاه خود را در رقابت‌های کشوری حفظ کند.

وی افزود: تیم‌های استان چندین سال است در لیگ برتر فوتسال جوانان کشور حضور دارند، در لیگ‌های دسته یک و برتر فوتبال و فوتسال فعالیت می‌کنند و تیم فوتبال نوجوانان استان نیز در لیگ دسته یک کشور رقابت دارد.

حیدری با اشاره به فعالیت شهرستان‌های مختلف در فوتبال استان گفت: شهرستان‌های فارسان، بروجن، شهرکرد، لردگان و اردل از قطب‌های فعال فوتبال استان هستند و شهرستان لردگان نیز سال‌هاست در لیگ دسته چهار کشور نماینده دارد، هرچند به دلیل مشکلات مالی امکان صعود به سطوح بالاتر را پیدا نکرده است.

رییس هیات فوتبال چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش آموزش و داوری افزود: چهارمحال‌وبختیاری از داوران بین‌المللی فعال برخوردار است و در حوزه آموزش مربیان و داوران نیز همواره جزو استان‌های برتر کشور بوده است.

وی همچنین از حضور تیم فوتبال ساحلی استان در لیگ برتر و فعالیت تیم فوتبال ساحلی بانوان در لیگ برتر کشور به عنوان بخشی از ظرفیت‌های فوتبال چهارمحال‌وبختیاری یاد کرد.

در مجمع انتخاباتی هیات فوتبال چهارمحال و بختیاری که با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، حسین زمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، علی طاهری عضو هیات رییسه فدراسیون برگزار شد، طهمورث حیدری با کسب ۲۷ رای به عنوان رییس هیات فوتبال چهارمحال و بختیاری انتخاب و ابقا شد.

ساسان تیموری به عنوان نایب رییس، اکرم خسروی به عنوان نایب رییس بانوان، سعید نکویی به عنوان نماینده هیات‌های شهرستان و محسن لایقی به عنوان نماینده باشگاه‌ها انتخاب شدند.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، فوتبال ساحلی
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