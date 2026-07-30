روایت مقام سابق آمریکایی از پایان حضور واشنگتن در غرب آسیا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مشاور پیشین وزارت جنگ آمریکا با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ برای آغاز جنگ با ایران، گفت این اقدام آمریکا را در مسیری قرار داد که ایران سالها برای پایان دادن به حضور نظامی واشنگتن در غرب آسیا دنبال میکرد. او تأکید کرد شرایط منطقه پس از جنگ بهطور کامل تغییر کرده، پایگاههای آمریکا از بین رفته و حضور این کشور در منطقه به پایان رسیده است.
افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) نیز با اشاره به کاهش حضور نیروهای آمریکایی در پایگاههای منطقه، از تضعیف توان نظامی و دفاعی واشنگتن سخن گفت و تأکید کرد ارتش آمریکا دیگر امکان حضور مؤثر در نزدیکی ایران را ندارد و ناچار به عقبنشینی از منطقه شده است.