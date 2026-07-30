باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پس از صدور حکم جلب نخست‌وزیر و شماری از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از سوی دادگاه لاهه و واکنش تند واشنگتن، محمد البرادعی، دیپلمات باتجربه مصری و مدیرکل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از عضویت تنها ۵ کشور عربی در این دادگاه انتقاد کرد و گفت که عدم مشارکت دیگر کشور‌های منطقه با خواسته آنها برای اجرای قوانین بین‌المللی در تناقض است.

البرادعی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از میان ۲۲ کشور عربی، ۱۷ کشور هنوز به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درنیامده‌اند و فقط اردن، تونس، جزایر کومور، جیبوتی و فلسطین عضو رسمی آن هستند. وی با اشاره به احکام جلب صادرشده علیه بنیامین نتانیاهو و مقامات نظامی اسرائیل به اتهام جنایت علیه بشریت در غزه، افزود که نمی‌توان از اجرای حقوق بین‌الملل سخن گفت، در حالی که خود بخشی از آن نیستیم.

البرادعی همچنین اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه دادگاه لاهه را کمپینی هدفمند و کینه‌توزانه برای تضعیف و نابودی این نهاد قضایی توصیف کرد و از دیوان و کشور‌های عضو خواست که در برابر تحریم‌ها و فشار‌های واشنگتن مقاومت کنند.

منبع: سی ان ان