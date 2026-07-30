جهش تولید در قلب صنعت کامپوزیت ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری استاندار فارس به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، فرماندار شهرستان سپیدان، مدیرعامل گروه صنعتی فراسان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با حضور در گروه صنعتی فراسان، از خطوط تولید، توانمندی‌های فناورانه، آزمایشگاه‌های تخصصی، مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و زیرساخت‌های این مجموعه بازدید کردند و در نشستی تخصصی، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های صنعت کامپوزیت را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید، راهکار‌های اجرایی و عملیاتی برای رفع موانع تولید، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات موجود صادر شد.

در ادامه، بخش‌های مختلف گروه صنعتی فراسان شامل شرکت‌های فراسان، فراپاکس فراپیشتاز هونام، دالین‌کو، فراپایه دالین، فراتک و همچنین شهرک صنعتی غیردولتی فراسان مورد بازدید قرار گرفت.

گروه صنعتی فراسان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوله‌های کامپوزیتی GRP کشور، با اتکا به دانش فنی، فناوری‌های نوین، تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص، نقش مؤثری در طراحی، تولید و اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های آب، فاضلاب، نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع عمرانی و انتقال سیالات ایفا می‌کند.

هیئت بازدیدکننده ضمن حضور در خطوط تولید، از فرآیند‌های کنترل کیفیت، آزمایشگاه‌های تخصصی، ظرفیت‌های تحقیق و توسعه، توانمندی‌های مهندسی و روند تولید محصولات پیشرفته کامپوزیتی بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین دستاورد‌های فناورانه این مجموعه قرار گرفت.

در ادامه، جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان استان و مدیران گروه صنعتی فراسان برگزار شد که طی آن مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت کامپوزیت، از جمله محدودیت در تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، ضرورت نوسازی تجهیزات و فناوری، توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی، ارتقای زیرساخت‌های تولید و تسهیل فرآیند‌های اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، راهکار‌های اجرایی و زمان‌بندی‌شده برای رفع موانع موجود، از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تأمین مالی و ارزی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، توسعه فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد مشوق‌های لازم برای افزایش تولید، اشتغال و توسعه صادرات مورد توافق قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مأمور پیگیری و اجرای مصوبات شدند.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در حاشیه این بازدید با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید اظهار داشت: حمایت هدفمند از واحد‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، از اولویت‌های راهبردی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس است.

او افزود: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های توانمند داخلی در اجرای پروژه‌های ملی و زیرساختی، علاوه بر کاهش وابستگی، موجب تقویت زنجیره تأمین، افزایش عمق ساخت داخل، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به جایگاه گروه صنعتی فراسان در صنعت کامپوزیت کشور تصریح کرد: توسعه همکاری میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ارزش، تقویت پیوند صنعت، فناوری و دانشگاه و حمایت از تولیدکنندگان توانمند داخلی، زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، توسعه صادرات و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های کلان ملی خواهد بود.

در پایان این بازدید، استاندار فارس با تأکید بر حمایت مستمر از صنایع پیشرو، توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری‌های صنعتی، رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از توانمندی شرکت‌های داخلی، خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه و استمرار تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شد.

منبع: صمت فارس