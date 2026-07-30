شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی اطلس از جدیدترین خودرو‌های شرکت سایپا است. مدتی است تحویل این خودرو برای خریداران به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر بنده خودرو سهند ماه ۸ سال ۱۴۰۴ تحویل ۳ ماهه قطعی تکمیل وجه کرده‌ام الان با وجود گذشت ۹ ماه تحویل نداده‌اند و پاسخ گو هم نیستند بنده سال گذشته خودروی زیر پاهایم را با طلا‌های همسرم فروختم و تکمیل وجه کردم. دست من به جایی بند نیست. لطفا پیگیری کنید.