شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی اطلس از جدیدترین خودرو‌های شرکت سایپا است. مدتی است تحویل این خودرو برای خریداران به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر بنده خودرو سهند ماه ۸ سال ۱۴۰۴ تحویل ۳ ماهه قطعی تکمیل وجه کرده‌ام الان با وجود گذشت ۹ ماه تحویل نداده‌اند و پاسخ گو هم نیستند بنده سال گذشته خودروی زیر پاهایم را با طلا‌های همسرم فروختم و تکمیل وجه کردم. دست من به جایی بند نیست. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، شرکت خودروساز
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