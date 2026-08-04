نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به مشکلات صادرات، قاچاق زعفران به آن سوی مرزها کماکان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: گمرک تنها مرجع اعلام صادرات است که از دی ماه به بعد آماری اعلام نشده است، از این رو نمی توان آمار دقیقی اعلام کرد.

او با اشاره به ثبات قیمت زعفران در بازار افزود: نرخ کنونی هر کیلو زعفران دسته ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان، پوشال ۲۲۲ تا ۲۲۶ میلیون تومان، سرگل ۲۳۵ تا ۲۴۵ میلیون تومان، نگین ۲۵۵ تا ۲۶۵ میلیون تومان و سوپر نگین ۲۷۵ میلیون تومان است.

میری با اشاره به روند کاهش توزیع زعفران در بازار بیان کرد: با نزدیک شدن به فصل برداشت، زعفران کمتری در انبارها برای توزیع در بازار است و با توجه به عدم نگهداری مطلوب و استاندارد زعفران در بازار، تقاضا بیش از عرضه است؛ با نزدیک شدن به فصل برداشت، قیمت زعفران در بازار ناشی از کاهش عرضه افزایش می یابد.

او با بیان اینکه قاچاق زعفران ادامه دارد، افزود: روند صادرات این محصول با مشکلاتی روبروست که همین امر منجر به تشدید قاچاق زعفران از جنگ به بعد در بازار شده است.

میری با بیان اینکه چشم اندازی برای صادرات زعفران نداریم، گفت: با توجه به آنکه قاچاق زعفران ارزش افزوده ای برای کشور ندارد، از این رو امیدواریم هر چه سریع تر شرایط کشور عادی شود؛ با توجه به بارش های مناسب پیش بینی می شود که نسبت به سال قبل میزان تولید زعفران افزایش یابد.