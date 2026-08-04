نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به مشکلات صادرات، قاچاق زعفران به آن سوی مرزها کماکان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: گمرک تنها مرجع اعلام صادرات است که از دی ماه به بعد آماری اعلام نشده است، از این رو نمی توان آمار دقیقی اعلام کرد.

او با اشاره به ثبات قیمت زعفران در بازار افزود: نرخ کنونی هر کیلو زعفران دسته ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان، پوشال ۲۲۲ تا ۲۲۶ میلیون تومان، سرگل ۲۳۵ تا ۲۴۵ میلیون تومان، نگین ۲۵۵ تا ۲۶۵ میلیون تومان و سوپر نگین ۲۷۵ میلیون تومان است.

میری با اشاره به روند کاهش توزیع زعفران در بازار بیان کرد: با نزدیک شدن به فصل برداشت، زعفران کمتری در انبارها برای توزیع در بازار است و با توجه به عدم نگهداری مطلوب و استاندارد زعفران در بازار، تقاضا بیش از عرضه است؛ با نزدیک شدن به فصل برداشت، قیمت زعفران در بازار ناشی از کاهش عرضه افزایش می یابد.

او با بیان اینکه قاچاق زعفران ادامه دارد، افزود: روند صادرات این محصول با مشکلاتی روبروست که همین امر منجر به تشدید قاچاق زعفران از جنگ به بعد در بازار شده است.

میری با بیان اینکه چشم اندازی برای صادرات زعفران نداریم، گفت:  با توجه به آنکه قاچاق زعفران ارزش افزوده ای برای کشور ندارد، از این رو امیدواریم هر چه سریع تر شرایط کشور عادی شود؛  با توجه به بارش های مناسب پیش بینی می شود که نسبت به سال قبل میزان تولید زعفران افزایش یابد.

برچسب ها: تولید زعفران ، صادرات زعفران ، قیمت زعفران
خبرهای مرتبط
پتانسیل تامین ۲ برابر زعفران دنیا در ایران وجود دارد
عرضه و تقاضا در بازار زعفران همخوانی دارد/قاچاق زعفران رونق گرفت
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم است
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد
آخرین اخبار
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم است
دشمنان آرزوی زمین‌زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد + فیلم
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی شمال شرق کشور
تعیین تکلیف ۲۱۱ طرح در کمیته پایش استان تهران
سفر وزیر صمت به اسلام آباد در اوج روابط ایران و پاکستان
طراحی الگوهای نو برای تقویت روابط تجاری ایران و پاکستان در دستور کار است
حفظ آثار تاریخی هنگام واگذاری بخش خصوصی، در اولویت باشد
پیگیری زمان تحویل واردات خودرو برای مشتریان امکان پذیر شد
خاموشی‌های بدون اطلاع‌رسانی ناشی از حوادث فنی است/ تمام تلاش صنعت برق بر تأمین برق پایدار متمرکز است
توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور با افزایش منابع وام اشتغال مددجویان
افزایش تاب‌آوری صنعت پالایش در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد
آغاز صادرات مرغ مازاد کشور از روزهای آینده/ زنجیره تامین هوشمند می شود
تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس و الزامات زیست‌محیطی آن
بازار سرمایه همچنان ارزنده؛ توصیه به سهامداران تازه وارد
تغییر نرخ بنزین در شرایط فعلی به صلاح نیست / اصلاح ساختار توزیع سوخت با بهره‌گیری از کارت‌های بانکی
پیگیری مجلس از دولت جهت ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان
عملکرد مزارع گندم در کشور افزایش یافت
رایزنی‌های تجاری ایران و پاکستان در دهمین کمیته مشترک تجاری
واگذاری یک‌هزار واحد مسکونی به زوج‌های جوان در ۱۲ شهر جدید
رشد بیش از ۱۲۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
افزایش اجاره‌بها را به نام مشاوران املاک تمام نکنید
استقرار تیم نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه نجف؛ نظارت میدانی بر عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵
عرضه و واگذاری بخشی از سهام استقلال در فرابورس
آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران از مرز خسروی/ تاکید بر ضرورت استراحت رانندگان
چالش‌های توسعه تجارت الکترونیک در ایران/ از شکاف لجستیکی تا ضرورت ارتقای اعتماد عمومی