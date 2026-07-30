رئیس‌کل دادگستری فارس با تجلیل از مقام شامخ شهید سرتیپ خلبان کاظمی، گفت: این شهید والامقام با ایمان، اخلاص و شجاعت، جان خود را در راه دفاع از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام سید صدراله رجایی نسب رئیس‌کل دادگستری استان در حاشیه مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید سرتیپ خلبان کاظمی با تجلیل از مقام شامخ این شهید والامقام گفت: این استقبال باشکوه، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از وفاداری و ارج نهادن مردم به قهرمانان ملی و میهن اسلامی و مدافعان راستین آرمان‌های انقلاب اسلامی، به نمایش گذاشت. 

او افزود: این شهید سرافراز با ایمان، اخلاص، شجاعت و روحیه ایثار، جان خود را در مسیر دفاع از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرد و نام خود را در زمره پرافتخارترین فرزندان این سرزمین ثبت کرد.

رجائی‌نسب گفت: وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه، پاسداشت یاد، راه و آرمان‌های شهدا است و حضور گسترده، مردم و مسئولین در استقبال، وداع و تشییع شهید جنگ رمضان نشان دهنده این موضوع است که فرهنگ شهادت همچنان زنده، پویا و الهام‌بخش ملت ایران است.

دادستان مرکز استان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرتیپ خلبان کاظمی گفت: استقبال گسترده مردم و مسئولین از پیکر مطهر این شهید والامقام، تجلی پیوند ناگسستنی ملت ایران با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است. 

کامران میرحاحی افزود: شهید سرتیپ خلبان کاظمی از جمله فرماندهان و رزمندگانی بود که با شجاعت، ایمان و روحیه فداکاری، تمام توان و هستی خود را در راه دفاع از میهن اسلامی و صیانت از امنیت و آرامش مردم به کار گرفت و با شهادت، به عالی‌ترین درجه بندگی و افتخار نائل آمد.

او ادامه داد: امروز همه ما وظیفه داریم ضمن تکریم مقام شامخ همه شهداء و ایثارگران جنگ، ارزش‌های متعالی آنان را به نسل جوان منتقل کنیم تا فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری در جامعه بیش از پیش تقویت شود. 

دادستان شیراز افزود: در آغوش کشیدن باشکوه پیکر شهید امیر سرتیپ کاظمی پیام روشنی به دشمنان انقلاب اسلامی است که ملت ایران ضمن دفاع از کیان میهن اسلامی همواره قدردان مجاهدت‌های فرزندان غیور خود بوده و در صیانت از آرمان‌های انقلاب، استقلال و امنیت کشور، متحد، استوار و پایدار خواهد ماند.

منبع: دادگستری فارس

برچسب ها: دادگستری فارس ، شهید کاظمی کیست
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