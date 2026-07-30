سایه جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا بر اقتصاد جهان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ادامه تنشها، بازار انرژی واکنش نشان داده و افزایش قیمت نفت، رشد هزینههای حملونقل و بیمه کشتیها را به دنبال داشت؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، فشار تورمی را در بسیاری از کشورها تشدید کرده و بر فعالیت شرکتهای حملونقل و هواپیمایی نیز اثر گذاشته است.
بازارهای سهام نیز از این تحولات بینصیب نماندند و سهام برخی شرکتهای بزرگ فناوری و تراشهسازی با افت ارزش مواجه شد. در این میان، تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازارهای جهانی به شمار میرود و تحولات این آبراه راهبردی از نزدیک توسط فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران دنبال میشود.