رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۳۴۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به وعده وعیدهای مکرر مسئولان در خصوص زمان پرداخت مطالبات گندمکاران و عدم تحقق آن، کشاورزان بی اعتماد شدند و در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه بر پرداخت ۵۰ همت تا ۲۲ مرداد تاکید داشتند که باید منتظر ماند و دید که آیا این موضوع اجرا می شود.

به گفته وی، براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۳۴۰ همت از کشاورزان خریداری شده است، اما به رغم شرایط مساعد تولید، میزان خرید نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است.

هاشمی ادامه داد: تاکنون ۱۱۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است و موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات متاسفانه همه ساله تکرار می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران ناشی از شرایط جنگی بهانه ای بیش نیست، افزود: همه ساله تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تکرار می شود و همواره پیش بینی می شود تازمانیکه دولت دست از دخالت در حوزه آرد و نان بر ندارد، این امر تکرار خواهد شد و امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

وی گفت: امسال بالای ۱۵ میلیون تن تولید خواهیم داشت، قسمتی از گندم که خریداری شده در دست کشاورزان است، از این رو از کشاورزان تقاضا داریم که در راستای امنیت غذایی و تامین نان مردم، گندم موجود در انبارهای کشاورزان در اختیار بخش دولتی قرار بگیرد.