ششمین آیین بدرقه زائرین حسینی امروز پنجشنبه ۸ مرداد در محرم شهر میدان آزادی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین آئین بدرقه زائران حسینی و «اجتماع اربعینی ها» امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در میدان آزادی تهران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام شیخ مهدی طباخیان سخنران این مراسم است و ذاکرین اهل بیت عبدالرضا هلالی، محمد اسدالهی و محسن عراقی به ذکر مصیبت اهل بیت می‌پردازند. صابر خراسانی و سیدکمال هاشم زاده مجریان این مراسم هستند و حمید شاکرنژاد هم آیاتی از کلام الله وحی را تلاوت خواهد کرد.

آئین بدرقه زائران پیاده روی اربعین برای چهارمین سال است که در شهر تهران برگزار می‌شود؛ این مراسم، اولین بار در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد و سال دوم، مصلای تهران میزبان زائران کربلای معلی بود؛ در ۴ سال گذشته اخیر هم این مراسم در رویداد «محرم شهر» برگزار می‌شود و میدان آزادی میزبان زائران حسینی است. 

براساس این گزارش، مراسم «اجتماع اربعینی‌ها» همراه با آئین بدرقه زائران اربعین امروز از نماز مغرب و عشاء در محرم شهر میدان آزادی شهر تهران برگزار خواهد شد. 

برچسب ها: اربعین ، اجتماع اربعین
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