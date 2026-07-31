باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وزش بادهای شدید و احتمال آسیب به سازه های گلخانه، تولیدکنندگان از استحکام سازه ها و پوشش های گلخانه اطمینان حاصل کنند.

به گفته وی، با توجه به وزش بادهای شدید و احتمال گرد و غبار، کشاورزان به هیچ عنوان از سموم و علف کش استفاده نکنند چراکه وزش نامتعارف باد منجر به کاهش کارایی و آسیب به گیاه می شود.

غلامی ادامه داد: وقوع گرد و غبار منجر بسته شدن برگ گیاهان شود، در صورت امکان بعد از وقوع گرد خاک از سیستم های آبیاری برای شست و شو برگ ها استفاده کنیم تا فتوسنتز گیاه مختل نشود‌.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: در مناطق مرتفع بدلیل احتمال گرد و خاک، از سیستم های زهکشی مناسب اطمینان حاصل شود و از طرفی رگبار ناگهانی در ساعات بعدازظهر می تواند باعث شستن بوته های سطحی شود، از این رو کشاورزان در برنامه ریزی کوددهی دقت داشته باشند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی تا ۵ مرداد، ۲۳۱.۴ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۳۲.۴ میلی متر و بلندمدت ۲۲۷ میلی متر بوده که این امر رشد ۷۴.۷ درصدی نسبت به سال قبل و ۱.۹ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی، طی روزهای آتی در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

امروز در برخی نقاط واقع در دامنه های شمالی البرز و سواحل دریای خزر و طی ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب فارس، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ می دهد.